Darío Benedetto confesó que estuvo al borde del retiro: "No quiero más quilombos"
El delantero de 35 años confirmó que quiere continuar por lo menos un año más con su carrera tras rescindir con Newell's.
Tras un regreso al fútbol argentino que no resultó como esperaba, Darío Benedetto volvió a ser noticia después de rescindir su contrato con Newell’s en octubre. A sus 35 años, el delantero admitió que llegó a estar “muy cerca” del retiro, aunque finalmente decidió seguir, al menos, un año más. En una entrevista con ESPN F90, el ex Boca explicó qué lo llevó a replantearse su futuro y cuáles son sus prioridades para la próxima temporada.
Benedetto reconoció que la sucesión de frustraciones desde su salida de Boca en julio de 2023 lo llevaron a considerar seriamente colgar los botines. “Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios… no importa. Pero siempre me va a gustar, porque le estoy muy agradecido al fútbol”, expresó.
Sin embargo, el delantero decidió apoyarse en la terapia -un hábito que mantiene desde su etapa en el Olympique de Marsella- para encontrar claridad. “Me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien”, contó. “Hago terapia hace seis, siete años, recontra recomendable. Todo jugador de fútbol tiene que hacer terapia. Yo empecé en Francia porque me costó mucho la adaptación: no al fútbol, pero sí a la vida y al idioma”.
Pipa dejó en claro que su deseo es continuar en el fútbol argentino, pero puso condiciones: “Voy a inclinarme por clubes que no tengan quilombos, porque los últimos años me la pasé renegando. Tengo ganas de disfrutar jugando al fútbol”. Además, descartó mudarse a equipos del interior por una razón personal: quiere mantenerse cerca de sus hijos. “En Boca me hubiese querido retirar, pero no se dio”, admitió, dejando cerrada —al menos por ahora— la puerta para un tercer ciclo en el Xeneize.
La excepción: un llamado desde Miami
Aunque aseguró que su intención es no volver a jugar en el exterior, Benedetto confesó que haría una única excepción: compartir nuevamente cancha con Lionel Messi en el Inter Miami. “Si me llama para jugar en Inter Miami, voy en bicicleta”, bromeó. El delantero ya tuvo la oportunidad de coincidir con Messi durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, un recuerdo que todavía atesora.
