La polémica foto de Darío Benedetto en medio del escándalo por los refuerzos de Boca

La controversia surgió cuando Benedetto compartió una foto en Instagram posando con el bailarín y su hijo Dionisio, a quienes les regaló una camiseta firmada. Mendoza agradeció el gesto con la leyenda: "Con el crack".

image.png

Las reacciones de los hinchas de Boca no se hicieron esperar: muchos criticaron su aparente indiferencia ante la situación crítica del equipo.

Un usuario expresó su descontento diciendo: "Mientras Boca es un quilombo por el tema de los refuerzos no anotados y lo de Cavani, Benedetto se la pasa de perlas con Flavio Mendoza. No será colombiano, pero vive en un out of context el tipo". Otros comentarios fueron aún más duros, con insultos hacia el delantero y afirmaciones de que ya no le importa nada.

Algunos hinchas, en cambio, señalaron que el verdadero problema radica en la dirigencia del club y su error al no inscribir a los refuerzos a tiempo. "Es más importante la que se mandaron al no inscribir a los jugadores que esta foto", afirmó un fanático.