De combatir en Malvinas, ser una promesa en River y triunfar en Chile a vender inmuebles hoy

Con el "Cacique", De Luca vivió uno de los momentos más destacados de su carrera al conquistar la Recopa Sudamericana en 1992, un título que consolidó su figura y le ganó el cariño de los hinchas chilenos.

Su vida después del retiro

Al finalizar su carrera deportiva, De Luca eligió emprender en el sector inmobiliario, un camino que le permitió estar cerca de su familia luego de una maratónica carrera. Este giro, además, le brindó estabilidad económica y tranquilidad lejos de las presiones del fútbol.