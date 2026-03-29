De combatir en Malvinas, ser una promesa en River y triunfar en Chile a vender inmuebles hoy
Conocé la impactante historia de Gustavo De Luca. Pasó de ser un héroe de Malvinas y promesa futbolística de River Plate a trabajar en una exitosa inmobiliaria.
Gustavo De Luca construyó su carrera futbolística a base de fuerza de voluntad y amor propio. En 1982, interrumpió su trayectoria para participar en la Guerra de Malvinas, un hecho que marcó su vida y la de toda su generación. Al regresar, intentó retomar su lugar en River, su club de origen, pero las lesiones no le permitieron sumar minutos y debió buscar nuevos rumbos.
A lo largo de su carrera, De Luca pasó por Nueva Chicago y All Boys, aunque alcanzó su mejor nivel en Chile, donde logró consagrarse campeón sudamericano con Colo Colo. A los 34 años, decidió retirarse del deporte y emprender un nuevo camino, esta vez en el mundo inmobiliario.
Gustavo De Luca y su paso por el fútbol
De Luca inició su camino en el fútbol en las divisiones juveniles de River, compartiendo vestuario con futuros referentes del fútbol argentino como Sergio Goycochea y Néstor Gorosito. Cuando irrumpía como una de las grandes promesas del ámbito local, en 1982 su carrera se vio interrumpida al ser llamado a participar en la Guerra de Malvinas.
Durante el conflicto, recibió una herida de bala que dejó secuelas físicas importantes, poniendo en riesgo no solo su carrera, sino también su integridad física. Al volver al país, intentó ganarse un lugar en el "Millonario", pero una lesión en la rodilla le impidió debutar en Primera División.
Ante esta situación, continuó su trayectoria en el fútbol de ascenso, defendiendo los colores de Nueva Chicago y All Boys. Sin embargo, su mejor momento se vio en Chile, cuando defendió los colores de Santiago Wanderers y posteriormente Colo Colo.
Con el "Cacique", De Luca vivió uno de los momentos más destacados de su carrera al conquistar la Recopa Sudamericana en 1992, un título que consolidó su figura y le ganó el cariño de los hinchas chilenos.
Su vida después del retiro
Al finalizar su carrera deportiva, De Luca eligió emprender en el sector inmobiliario, un camino que le permitió estar cerca de su familia luego de una maratónica carrera. Este giro, además, le brindó estabilidad económica y tranquilidad lejos de las presiones del fútbol.
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