El jugador campeón con Talleres que se retiró y hoy tiene una nueva vida

Su vida después del retiro

Marcelo Sarmiento 2 Luego de colgar los botines, Sarmiento se volcó por completo a la carpintería.

Desde pequeño, Sarmiento vivió entre dos mundos: el fútbol y la carpintería, el oficio de su familia que aprendió de su padre. Cuando las lesiones lo obligaron a dejar la cancha, decidió volcarse por completo a la madera, encontrando un espacio de serenidad lejos de las presiones y obligaciones del deporte de alto rendimiento.