El jugador campeón con Talleres que se retiró y hoy tiene una nueva vida
Fue campeón de la Copa Conmebol 1999 y emigró a Europa. No obstante, tras su retiro regresó a su ciudad natal para seguir la pasión de su padre: la carpintería. Conocé su emocionante historia.
Marcelo Sarmiento fue una de las grandes figuras del Talleres campeón de la Copa Conmebol 1999, donde se consolidó como titular indiscutido y se ganó el cariño de los hinchas. Tras su destacada etapa en la “T”, emigró a Europa para jugar en el Southampton de Inglaterra y Litex Lovech de Bulgaria.
Después de su recorrido por el viejo continente, decidió regresar a la Argentina para vivir sus últimos años de carrera profesional cerca de su familia. Al retirarse, Sarmiento continuó con el legado de su padre: la carpintería.
Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol
Sarmiento inició su carrera en Talleres de Córdoba, donde se convirtió en una pieza clave para el equipo, siendo fundamental en la obtención de la Copa Conmebol 1999. Su buen rendimiento le permitió seguir su trayectoria en Olimpo y Argentinos Juniors, donde continuó consolidándose como uno de los mejores mediocampistas del ámbito local.
A los 22 años dio un gran paso en su carrera al emigrar a Europa. Allí se incorporó al Litex Lovech de Bulgaria, donde pudo adaptarse al fútbol internacional y crecer profesionalmente, antes de recalar en el Southampton de Inglaterra en 2006.
Su recorrido europeo continuó en Grecia, donde defendió los colores de Larissa y Atromitos entre 2009 y 2011, aunque luego decidió emprender la vuelta a la Argentina. Su último equipo fue Unión de Santa Fe, club en el que cerró su carrera profesional en 2013.
Su vida después del retiro
Desde pequeño, Sarmiento vivió entre dos mundos: el fútbol y la carpintería, el oficio de su familia que aprendió de su padre. Cuando las lesiones lo obligaron a dejar la cancha, decidió volcarse por completo a la madera, encontrando un espacio de serenidad lejos de las presiones y obligaciones del deporte de alto rendimiento.
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