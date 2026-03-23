Fue ídolo en Lanús, jugó en España y hoy atiende su propia juguetería en Uruguay
De brillar en Lanús a la tranquilidad de Uruguay: la nueva vida de Mario Regueiro tras abrir su propia juguetería. Un cambio rotundo lejos del fútbol.
Tras finalizar su trayectoria como futbolista profesional, Mario Regueiro decidió reinventarse lejos de los reflectores y las canchas. Dejó atrás la presión y exigencia del deporte de alto rendimiento para dedicarse a un proyecto más cercano y familiar: su propia juguetería en Uruguay.
En su recorrido profesional, el uruguayo transitó por varias ligas europeas, pero su mejor versión se vio en el fútbol argentino. Se convirtió en ídolo de Lanús, con el que conquistó la Copa Sudamericana, y cerró en Racing.
La historia de Mario Regueiro
Regueiro inició su camino en Nacional de Montevideo, donde irrumpió como una de las grandes promesas de Uruguay por su habilidad con el balón. Su desempeño llamó la atención de Europa: primero recaló en el Racing de Santander, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del equipo.
En 2005 dio el salto al Valencia, aunque las lesiones limitaron su continuidad y lo llevaron a buscar oportunidades en el Real Murcia y en Grecia, buscando recuperar el nivel que había mostrado durante sus primeros años de carrera.
En 2010 regresó a Sudamérica para jugar en Lanús, donde alcanzó la cima de su carrera: se transformó en un referente del equipo, fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana y se consolidó como ídolo de los hinchas. Sin embargo, su etapa profesional finalizó en Racing, dejando un legado en cada club que defendió.
Su vida después del retiro
Tras su etapa en Racing y atravesar momentos personales complicados, Regueiro decidió dejar el fútbol profesional y volver a Uruguay. Junto a su esposa, abrió una juguetería que le permitió encontrar tranquilidad, estabilidad y disfrutar más tiempo con su familia.
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