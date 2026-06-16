De fenómeno viral al fútbol paraguayo: Tim Payne aparece en el radar de Olimpia

Ese fenómeno digital transformó al defensor en uno de los personajes más comentados alrededor del Mundial. Sin embargo, detrás del impacto mediático existe una carrera construida durante años. A sus 32 años, Payne acumula una extensa trayectoria profesional y una importante experiencia en la selección neozelandesa.

tim payne 1

Gran parte de su recorrido se desarrolló en Wellington Phoenix, institución a la que representó desde 2019. Antes también tuvo un paso por Inglaterra, donde inició su carrera profesional en Blackburn Rovers, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol británico.

Mientras tanto, continúa concentrado en la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo. El defensor fue titular en el empate 2-2 frente a Irán, resultado que mantuvo vivas las aspiraciones de su selección dentro del certamen. Su rendimiento despertó interés no solo por cuestiones deportivas, sino también por la enorme repercusión que genera cada una de sus apariciones públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2066875785445572928&partner=&hide_thread=false Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase.

*Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas. #TratoHecho pic.twitter.com/YBXAiDctwH — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 16, 2026

En caso de concretarse la transferencia, el Decano guaraní sumaría un futbolista experimentado para afrontar el segundo semestre de la temporada. El conjunto paraguayo tiene importantes desafíos por delante, incluyendo su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde aspira a convertirse en uno de los protagonistas del torneo.