De fenómeno viral al fútbol paraguayo: Tim Payne aparece en el radar de Olimpia
El defensor neozelandés, que ganó una enorme popularidad en redes sociales durante el Mundial 2026, estaría muy cerca del fútbol sudamericano.
El Mundial 2026 no solo genera historias dentro de la cancha. También aparecen fenómenos inesperados que trascienden los resultados deportivos y alcanzan una repercusión global. Uno de los casos más llamativos es el de Tim Payne, futbolista de NuevaZelanda que pasó de ser un jugador relativamente desconocido a convertirse en una figura viral en internet y que ahora podría continuar su carrera en uno de los clubes más importantes de Paraguay.
Según la información de Sky Sports y de César Luis Merlo, Olimpia tendría avanzadas las gestiones para incorporar al lateral derecho una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, diversos indicios alimentaron los rumores sobre una operación que sorprendió a gran parte del ambiente futbolístico sudamericano.
La posibilidad comenzó a tomar fuerza a partir de una publicación realizada por la propia institución paraguaya en sus redes sociales. Allí apareció una referencia vinculada a Nueva Zelanda que rápidamente fue interpretada por los hinchas como una pista sobre la inminente llegada del jugador. A partir de ese momento, diferentes medios deportivos empezaron a hacerse eco de la información.
Tim Payne tiene todo arreglado para seguir su carrera en Olimpia de Paraguay
El crecimiento de la popularidad de Payne durante las últimas semanas fue tan veloz como inesperado. Hasta hace poco tiempo era un futbolista conocido principalmente dentro del ámbito oceánico, pero una campaña viral impulsada por un creador de contenidos argentino multiplicó su exposición internacional. En cuestión de días pasó de contar con una comunidad reducida en redes sociales a reunir millones de seguidores de distintas partes del mundo.
Ese fenómeno digital transformó al defensor en uno de los personajes más comentados alrededor del Mundial. Sin embargo, detrás del impacto mediático existe una carrera construida durante años. A sus 32 años, Payne acumula una extensa trayectoria profesional y una importante experiencia en la selección neozelandesa.
Gran parte de su recorrido se desarrolló en Wellington Phoenix, institución a la que representó desde 2019. Antes también tuvo un paso por Inglaterra, donde inició su carrera profesional en Blackburn Rovers, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol británico.
Mientras tanto, continúa concentrado en la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo. El defensor fue titular en el empate 2-2 frente a Irán, resultado que mantuvo vivas las aspiraciones de su selección dentro del certamen. Su rendimiento despertó interés no solo por cuestiones deportivas, sino también por la enorme repercusión que genera cada una de sus apariciones públicas.
En caso de concretarse la transferencia, el Decano guaraní sumaría un futbolista experimentado para afrontar el segundo semestre de la temporada. El conjunto paraguayo tiene importantes desafíos por delante, incluyendo su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde aspira a convertirse en uno de los protagonistas del torneo.
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