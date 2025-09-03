De futbolista a millonario: el jugador que se retiró y fundó su propia empresa

Luego de un breve paso por el Aston Villa, encontró su lugar en el Southampton, donde se consolidó como titular indiscutido durante ocho años y disputó casi 240 partidos. Esa regularidad le abrió las puertas de la selección inglesa, con la que disputó la Eurocopa 2016.

En 2021 firmó con el Leicester City y, poco después, sumó otro título a su palmarés al quedarse con la Community Shield. Tras un año sin actividad, decidió ponerle punto final a su carrera a los 34 años.

Su vida después del retiro

Tras dejar el fútbol, Bertrand se volcó al mundo empresarial. En 2015 fundó Silicon Markets, una firma de tecnología financiera que busca darle herramientas de inversión a la población. Esto le permitió dejar de ser un jugador para convertirse en un empresario de primer nivel en el viejo continente.