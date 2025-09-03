De futbolista a millonario: el jugador que se retiró y fundó su propia empresa
Campeón en Inglaterra y figura en su país, este exfutbolista se topó con millones de dólares en la recta final de su carrera. ¿De quién se trata?
Cuando el retiro empieza a correr de atrás a un jugador de fútbol, muchos se topan ante un desafío complejo de sortear: reinventarse. Algunos eligen seguir vinculados al deporte, mientras que otros se animan a incursionar en caminos completamente distintos.
Ese es el caso de Ryan Bertrand, quien tras colgar los botines apostó por un proyecto empresarial innovador que le permitió generar millones de dólares. Bertrand, durante su carrera, se consagró campeón de la Community Shield y tuvo una destacada participación en la Selección de Inglaterra.
Ryan Bertrand y su paso por el fútbol
Bertrand dio sus primeros pasos en el Chelsea en 2006, aunque debió buscar más minutos en diferentes elencos de Inglaterra, como AFC Bournemouth, Oldham Athletic y Norwich City, donde sumó minutos y rodaje.
El gran salto lo dio en 2012, cuando volvió a los “Blues” y formó parte del histórico plantel que levantó la UEFA Champions League. Con el club londinense también conquistó la FA Cup y la Europa League en la temporada siguiente.
Luego de un breve paso por el Aston Villa, encontró su lugar en el Southampton, donde se consolidó como titular indiscutido durante ocho años y disputó casi 240 partidos. Esa regularidad le abrió las puertas de la selección inglesa, con la que disputó la Eurocopa 2016.
En 2021 firmó con el Leicester City y, poco después, sumó otro título a su palmarés al quedarse con la Community Shield. Tras un año sin actividad, decidió ponerle punto final a su carrera a los 34 años.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Bertrand se volcó al mundo empresarial. En 2015 fundó Silicon Markets, una firma de tecnología financiera que busca darle herramientas de inversión a la población. Esto le permitió dejar de ser un jugador para convertirse en un empresario de primer nivel en el viejo continente.
