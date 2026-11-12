De jugar en la Cuarta a la Selección de Costa Rica: la historia del juvenil que ilusiona a River
El juvenil de 19 años recibió dos noticias importantes en pocos días: fue promovido a la Reserva del Millonario y citado por el seleccionado mayor de su país.
Las divisiones inferiores de River atraviesan días de buenas noticias para sus arqueros. Después de la citación de Ramiro Buratti a la Selección Argentina Sub-20, otro juvenil del club recibió una oportunidad importante: Saúl Durán fue convocado por la Selección Mayor de Costa Rica.
El guardameta de 19 años, que hasta ahora se desempeñaba en la Cuarta División, también fue promovido a la Reserva y tendrá su primera experiencia en el banco de suplentes de la categoría. Su estreno será este jueves, cuando el Millonario enfrente a Rosario Central.
La promoción se produjo después de la grave lesión de Jeremías Martinet, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el encuentro ante San Lorenzo. A partir de esa baja, Buratti pasó a ocupar el puesto de arquero titular y Durán quedó como alternativa.
Sin embargo, esta oportunidad no fue la única alegría para el juvenil: el cuerpo técnico de Costa Rica decidió incluirlo en la convocatoria para entrenarse con el plantel principal, que se prepara para enfrentar a la Selección Argentina el próximo martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La historia del arquero de Costa Rica que llegó a River en 2025
Nacido en 2007, arribó a Núñez en enero de 2025 procedente de Pérez Zeledón. Antes de conseguir un lugar en el club, tuvo que superar una prueba realizada en diciembre de 2024. Su recorrido también tiene un vínculo particular con una de las grandes figuras del fútbol de su país: hasta 2019 jugó en Adefip Pedregoso, institución del mismo barrio en el que comenzó su camino Keylor Navas, histórico arquero de Costa Rica y exjugador del Real Madrid y Newell's.
Quienes siguen sus actuaciones en las inferiores destacan su personalidad, su buen manejo de pelota y su capacidad para ordenar a la defensa. Su principal fortaleza está bajo los tres palos, aunque también sobresale por su voz de mando.
Durán ya había tenido participación en los seleccionados juveniles: disputó un amistoso con la Sub-20 frente a Canadá y luego integró la delegación que participó del clasificatorio de Concacaf para el Mundial de Uzbekistán como arquero suplente. Ahora tendrá una oportunidad diferente.
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