De jugar en la Cuarta a la Selección de Costa Rica: la historia del juvenil que ilusiona a River

Quienes siguen sus actuaciones en las inferiores destacan su personalidad, su buen manejo de pelota y su capacidad para ordenar a la defensa. Su principal fortaleza está bajo los tres palos, aunque también sobresale por su voz de mando.

Durán ya había tenido participación en los seleccionados juveniles: disputó un amistoso con la Sub-20 frente a Canadá y luego integró la delegación que participó del clasificatorio de Concacaf para el Mundial de Uzbekistán como arquero suplente. Ahora tendrá una oportunidad diferente.