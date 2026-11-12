La indirecta de Holan por el título de Rosario Central en 2025: "Yo vi como festejaron ahora y..."

"River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías (Almeyda) por el desafío que había tomado, en un momento tan delicado, tan delicado... Era muy difícil no encariñarse. Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos que es imposible vos no te sientas parte", expresó.

Sin embargo, también recordó las dificultades que atravesó el plantel durante aquella temporada. Según explicó, la presión por conseguir el ascenso era enorme y la responsabilidad recaía especialmente sobre Almeyda. "Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo, a Matías con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías... Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho", agregó.