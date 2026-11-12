La indirecta de Holan por el título de Rosario Central en 2025: "Yo vi como festejaron ahora y..."
El entrenador dejó una frase sugestiva al recordar el campeonato de la Tabla Anual que consiguió con el Canalla en 2025.
Ariel Holan volvió a referirse a a la controversia por la decisión de la AFA de reconocer a Rosario Central como campeón de Liga por haber terminado primero en la Tabla Anual de 2025. Durante una entrevista con La Noche de TyC Sports, el director técnico lanzó una frase que no pasó inadvertida al comparar ese registro con el de la temporada actual.
"Yo vi cómo festejaron este campeonato... Nosotros hicimos 66 puntos, y en este campeonato, nadie llegó a 66 puntos. Yo me quedo con eso. No si me la dieron, si se la dieron a Central o cómo se la dieron. Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia, más allá de las formas de lo que terminó pasando. Ahora, están todos contentos...", manifestó.
Además, reveló que se enteró de la decisión de reconocer a Central como campeón el día anterior a la reunión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El entrenador también explicó por qué el club no podía rechazar la distinción una vez que la resolución había sido oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
"Hay reglas. Las respetás o sos un outsider. Si no respetás las reglas, no podés estar dentro del sistema en el que tenés un rol. En este caso, el mío es de entrenador. O respetás o no respetás. Si vos hacés lo que querés, dedícate a otra cosa o sé el presidente de la FIFA y hacé lo que quieras, y tampoco así hacés lo que querés…", concluyó.
Holan quiere dirigir a River: su vínculo con el club y el recuerdo de Almeyda
El DT volvió a referirse a una posibilidad que todavía mantiene entre sus objetivos profesionales: ser el entrenador de River. Reconoció que conducir al Millonario es una asignatura pendiente, luego de haber formado parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda durante la etapa del equipo en la Primera B Nacional.
"River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías (Almeyda) por el desafío que había tomado, en un momento tan delicado, tan delicado... Era muy difícil no encariñarse. Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos que es imposible vos no te sientas parte", expresó.
Sin embargo, también recordó las dificultades que atravesó el plantel durante aquella temporada. Según explicó, la presión por conseguir el ascenso era enorme y la responsabilidad recaía especialmente sobre Almeyda. "Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo, a Matías con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías... Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho", agregó.
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