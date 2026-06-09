Dónde ver el Mundial 2026: la guía definitiva de opciones y precios

Paramount+: Una de las opciones más accesibles para ver los 104 partidos con la señal de DSports sin contratar televisión extra. Su precio regular es de $6.750, con un delay de 20 a 35 segundos en streaming.

Disney+: Emitirá 30 partidos en vivo con la mejor calidad de imagen disponible en el país (Full HD y HDR). El precio de lista es de $23.999. El delay es de 20 a 35 segundos y contará con los relatos y comentarios de Mariano Closs, Sebastián Vignolo y Diego Latorre.

DGO: El servicio de streaming de DirecTV pasa los 104 partidos con el equipo de DSports. Su abono general es de $31.900, con un retraso estimado de 10 a 20 segundos.