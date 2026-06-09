Dónde ver el Mundial 2026: la guía definitiva de opciones y precios
Conocé todas las alternativas para seguir el Mundial 2026 en vivo. Una completa guía con los precios, el delay y los canales de transmisión.
La llegada del esperado Mundial 2026 genera una enorme expectativa entre todos los hinchas argentinos. Elegir la mejor plataforma para disfrutar de los 104 partidos del torneo es fundamental, ya que existen marcadas diferencias de precios, calidad de imagen y tiempo de retraso en las transmisiones televisivas.
Opciones gratis por televisión abierta para el Mundial 2026
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Telefe: Transmitirá 32 partidos en vivo, incluyendo todos los de la Selección argentina. Es totalmente gratis, ofrece calidad HD (1080i) y cuenta con el menor delay del mercado, con apenas 2.5 a 4 segundos en televisión de aire. Las transmisiones estarán a cargo de Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez.
TV Pública (TVP): Ofrecerá 10 partidos en abierto de forma gratuita. Al igual que Telefe, tiene un delay mínimo de 2.5 a 4 segundos en TV de aire (TDA) y retransmite los relatos oficiales de la señal DSports.
Alternativas por cable tradicional y satélite
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TyC Sports: Viene incluido con el servicio de cable contratado. Emitirá 52 partidos en vivo (incluyendo a la Selección) con una excelente velocidad que promedia los 4 a 5 segundos de delay. Los relatos estarán a cargo de Ariel Senosiain y Hernán Feler.
DirecTV: Ofrece la cobertura total con los 104 partidos en vivo a través de las señales de DSports, con relatos de Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez. El costo del servicio satelital es de $31.900 mensuales y el delay se estima entre 7 y 10 segundos.
Flow: Brinda acceso a los 104 partidos con la señal de DSports. Su abono regular es de $52.390, pero el precio promocional en Lank baja a $21.490 mensuales, registrando un delay de 8 a 15 segundos con decodificador IPTV.
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Plataformas de streaming y aplicaciones móviles
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Paramount+: Una de las opciones más accesibles para ver los 104 partidos con la señal de DSports sin contratar televisión extra. Su precio regular es de $6.750, con un delay de 20 a 35 segundos en streaming.
Disney+: Emitirá 30 partidos en vivo con la mejor calidad de imagen disponible en el país (Full HD y HDR). El precio de lista es de $23.999. El delay es de 20 a 35 segundos y contará con los relatos y comentarios de Mariano Closs, Sebastián Vignolo y Diego Latorre.
DGO: El servicio de streaming de DirecTV pasa los 104 partidos con el equipo de DSports. Su abono general es de $31.900, con un retraso estimado de 10 a 20 segundos.
Prime Video: Permite sintonizar los 104 partidos mediante un paquete adicional de DSports (via add-on). El valor final combinado queda establecido en $14.998 mensuales y el retraso en la transmisión se ubica entre los 20 a 35 segundos.
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