Tensión antes del Mundial 2026: Irán acusa a Estados Unidos de impedir el acceso de sus hinchas

La dirigencia iraní sostiene que ese cupo fue retirado sin explicaciones y sin una comunicación formal previa. Según la denuncia, la medida imposibilita que muchos simpatizantes puedan acompañar al equipo en sus tres compromisos correspondientes a la primera fase del certamen. La situación generó malestar dentro de la delegación, especialmente porque consideran que se trata de un derecho contemplado dentro de la organización habitual de los mundiales.

Este conflicto llega después de otros inconvenientes que también complicaron la preparación del conjunto asiático. Semanas atrás trascendió que 15 integrantes de la delegación tuvieron dificultades para ingresar a territorio estadounidense debido a problemas relacionados con los permisos migratorios. Entre las personas afectadas se encontraba incluso el presidente de la federación iraní, una situación que generó preocupación dentro de la organización del seleccionado.

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Como consecuencia de esas complicaciones, Irán tomó la decisión de instalar su centro de operaciones en Tijuana, ciudad ubicada en México. Desde allí desarrollará toda su preparación y concentración durante el campeonato. Sin embargo, esa medida también representa un desafío importante desde el punto de vista logístico, ya que los futbolistas deberán trasladarse en avión para disputar cada uno de sus encuentros y regresar inmediatamente después a territorio mexicano.

La exigencia física derivada de esos viajes constantes aparece como una dificultad adicional para un plantel que ya enfrenta un desafío deportivo considerable. Más allá de las cuestiones organizativas, el equipo deberá competir en una zona exigente donde tendrá enfrente a rivales de características muy diferentes. A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo, la situación continúa generando repercusiones.