De la euforia a la frustración: las reacciones de Speed al penal errado y al golazo de Lionel Messi
El influencer estadounidense vivió el partido de la Albiceleste desde la tribuna y protagonizó dos momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
La presencia de Speed en el estadio para ver a la Selección Argentina ante Austria ya era uno de los atractivos de la jornada. El influencer estadounidense, famoso por sus reacciones en vivo y su fanatismo por el fútbol, disfrutó del encuentro desde las tribunas y volvió a generar contenido que llamó la atención de millones de usuarios.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Lionel Messi tuvo la oportunidad de abrir el partido desde el punto penal. Luego de que el arquero austríaco evitara el remate del capitán argentino, Speed reaccionó con sorpresa y comenzó a saltar y festejar la falla de La Pulga.
La escena rápidamente recorrió las redes sociales, donde los usuarios destacaron la particular reacción del influencer, que vivió la jugada con toda la intensidad que suele mostrar en sus transmisiones.
Del festejo por el penal al silencio tras el gol de Messi
Sin embargo, la alegría de Speed duró poco. Apenas 30 minutos después, Messi volvió a aparecer y convirtió un verdadero golazo para poner en ventaja a la Selección Argentina. En ese instante, la reacción del influencer fue completamente distinta.
Speed quedó quieto en el lugar, mirando sin poder creer lo que acababa de pasar. Mientras tanto, su amigo, que estaba alentando por la Albiceleste, aprovechó el momento para gritarle el gol en la cara y celebrar con emoción la ventaja del equipo de Lionel Scaloni.
Los dos clips, tanto el festejo por el penal errado como la reacción posterior al gol de Messi, se volvieron virales en redes sociales y acumularon miles de reproducciones. La diferencia entre ambas escenas generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos.
Una vez más, Speed se convirtió en protagonista fuera de la cancha y dejó una de las postales más llamativas del partido, mezclando su particular forma de vivir el fútbol con la magia del capitán argentino.
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