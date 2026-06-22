De la euforia a la frustración: las reacciones de Speed al penal errado y al golazo de Lionel Messi

Speed quedó quieto en el lugar, mirando sin poder creer lo que acababa de pasar. Mientras tanto, su amigo, que estaba alentando por la Albiceleste, aprovechó el momento para gritarle el gol en la cara y celebrar con emoción la ventaja del equipo de Lionel Scaloni.

Los dos clips, tanto el festejo por el penal errado como la reacción posterior al gol de Messi, se volvieron virales en redes sociales y acumularon miles de reproducciones. La diferencia entre ambas escenas generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

Una vez más, Speed se convirtió en protagonista fuera de la cancha y dejó una de las postales más llamativas del partido, mezclando su particular forma de vivir el fútbol con la magia del capitán argentino.