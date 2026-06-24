De las tribunas de Estambul al Mundial 2026: el fanático de Turquía que conquistó las redes
Su impactante apariencia llamó la atención de millones de espectadores durante la Copa del Mundo, pero detrás de la imagen intimidante hay una historia marcada por la pasión futbolera.
La participación de Turquía en el Mundial 2026 estuvo lejos de cumplir las expectativas que había generado antes del comienzo del torneo. Las derrotas frente a Australia y Paraguay sellaron una temprana eliminación que dejó al seleccionado sin posibilidades de pelear por un lugar en la siguiente fase. Sin embargo, cuando parecía que el paso de los dirigidos por Vincenzo Montella quedaría rápidamente en el olvido, una figura surgida desde las tribunas terminó captando la atención global.
Se trata de Necdet Ölçerman, más conocido en el ambiente futbolero turco como Udi Neco. Su nombre comenzó a multiplicarse en redes sociales después de que las cámaras de televisión lo enfocaran durante el debut en Vancouver. Su imagen impactó inmediatamente: el rostro pintado completamente de negro, una larga barba blanca, cabello del mismo color y unos llamativos ojos claros creaban una combinación tan particular como inquietante para quienes lo veían por primera vez.
Lo que para muchos espectadores fue una aparición sorpresiva, en Turquía representa una figura ampliamente conocida. Udi Neco lleva años acompañando a Besiktas, el club del que es hincha desde pequeño. Su presencia es habitual en las tribunas del Tüpra Stadyumu, donde se convirtió en un personaje reconocido gracias a una estética que ya forma parte de su identidad. Cada vez que el conjunto blanquinegro juega como local, suele transformarse siguiendo el mismo ritual que ahora lo hizo famoso a nivel mundial.
Udi Neco, el hincha de Turquía que es sensación en el Mundial 2026
Detrás de ese aspecto que algunos consideran intimidante existe una preparación minuciosa. Lejos de ser un disfraz improvisado, dedica varias horas a construir su personaje antes de cada partido. La imagen está inspirada en la figura simbólica del “Toro Negro”, un emblema asociado con valores como la fortaleza, la perseverancia y la resistencia. Además, los colores utilizados en su maquillaje también representan la identidad histórica de Besiktas, uno de los clubes más populares del fútbol turco.
Su apodo también tiene un significado particular. “Neco” surge como una forma abreviada y popular de su nombre de pila, Necdet. Por su parte, “Udi” hace referencia a quienes ejecutan el ud, un instrumento tradicional de cuerda muy difundido en distintas regiones de Medio Oriente y Turquía. Con el paso de los años, ese sobrenombre terminó convirtiéndose en una marca personal dentro del universo futbolero otomano.
Aunque su notoriedad está íntimamente vinculada al deporte, su actividad profesional se desarrolla en un ámbito completamente diferente. Ölçerman es un reconocido joyero en su país y, según distintos medios locales, también integró la Gendarmería Nacional durante una etapa de su vida. A pesar de su creciente popularidad y de los contactos que habría mantenido con dirigentes de Besiktas, siempre mantuvo su perfil laboral alejado del fútbol.
Mientras Turquía afronta su último compromisos mundialista sin chances de clasificación, una certeza permanece intacta: Udi Neco seguirá alentando desde la tribuna y dejando una imagen imposible de ignorar para cualquier cámara que lo encuentre.
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