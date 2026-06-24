De las tribunas de Estambul al Mundial 2026: el fanático de Turquía que conquistó las redes

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Su apodo también tiene un significado particular. “Neco” surge como una forma abreviada y popular de su nombre de pila, Necdet. Por su parte, “Udi” hace referencia a quienes ejecutan el ud, un instrumento tradicional de cuerda muy difundido en distintas regiones de Medio Oriente y Turquía. Con el paso de los años, ese sobrenombre terminó convirtiéndose en una marca personal dentro del universo futbolero otomano.

Aunque su notoriedad está íntimamente vinculada al deporte, su actividad profesional se desarrolla en un ámbito completamente diferente. Ölçerman es un reconocido joyero en su país y, según distintos medios locales, también integró la Gendarmería Nacional durante una etapa de su vida. A pesar de su creciente popularidad y de los contactos que habría mantenido con dirigentes de Besiktas, siempre mantuvo su perfil laboral alejado del fútbol.

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Mientras Turquía afronta su último compromisos mundialista sin chances de clasificación, una certeza permanece intacta: Udi Neco seguirá alentando desde la tribuna y dejando una imagen imposible de ignorar para cualquier cámara que lo encuentre.