De no creer: una Selección africana está buscando a su nuevo entrenador por redes sociales
La federación de fútbol del país publicó una búsqueda oficial en el portal laboral de FIFA para cubrir el cargo de director técnico de su Selección Mayor, una práctica poco habitual
Una noticia inesperada llamó la atención del ambiente futbolístico internacional en las últimas horas. La Federación Ruandesa de Fútbol decidió publicar de manera abierta una convocatoria para contratar al nuevo entrenador de su Selección absoluta, utilizando el portal oficial de empleo de la FIFA. La iniciativa generó sorpresa y debate, ya que no es habitual que una federación nacional haga pública una búsqueda para un cargo de semejante jerarquía.
La vacante fue difundida bajo la denominación “Head Coach – Senior Men’s National Team” y corresponde al puesto de director técnico del seleccionado mayor de Ruanda. Según se detalla en la publicación, se trata de una posición permanente y a tiempo completo, con sede en Kigali, la capital del país. La fecha límite para la presentación de postulaciones fue fijada para el 3 de febrero de 2026, lo que establece un plazo concreto y acotado para los interesados.
El anuncio especifica que el entrenador seleccionado deberá liderar un proyecto integral, con participación en competencias organizadas tanto por la Confederación Africana de Fútbol como por la FIFA. El objetivo principal es mejorar el rendimiento del seleccionado en torneos internacionales y procesos clasificatorios, además de fortalecer la estructura deportiva y el desarrollo a largo plazo del fútbol ruandés.
La elección de una plataforma global como FIFA Careers no pasó desapercibida. Aficionados, periodistas y profesionales del fútbol destacaron lo poco común del procedimiento, ya que la mayoría de las selecciones nacionales suelen manejar estas decisiones de manera reservada, a través de negociaciones privadas o contactos directos con entrenadores ya posicionados en el mercado.
Desde la federación explicaron que esta modalidad busca ampliar el abanico de candidatos y atraer perfiles con distintas experiencias y visiones estratégicas. Ruanda, integrante de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), intenta dar un paso adelante en su organización y considera que un proceso más abierto puede facilitar la llegada de un cuerpo técnico capaz de impulsar un salto de calidad competitivo.
Si bien existen antecedentes aislados de búsquedas similares en otros países africanos, siguen siendo excepciones dentro del fútbol internacional. Este tipo de iniciativas refleja un cambio en la forma de gestionar algunas selecciones, que optan por métodos menos tradicionales para captar talento.
Con el cierre de la convocatoria cada vez más cerca, la federación espera recibir postulaciones calificadas que permitan elegir al entrenador adecuado para encabezar un proyecto ambicioso. La decisión ya logró un primer impacto: poner a Ruanda en el centro de la conversación futbolística y abrir el debate sobre nuevas formas de conducción en el fútbol de selecciones.
