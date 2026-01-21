De no creer: una Selección africana está buscando a su nuevo entrenador por redes sociales

ruanda 1

Si bien existen antecedentes aislados de búsquedas similares en otros países africanos, siguen siendo excepciones dentro del fútbol internacional. Este tipo de iniciativas refleja un cambio en la forma de gestionar algunas selecciones, que optan por métodos menos tradicionales para captar talento.

Con el cierre de la convocatoria cada vez más cerca, la federación espera recibir postulaciones calificadas que permitan elegir al entrenador adecuado para encabezar un proyecto ambicioso. La decisión ya logró un primer impacto: poner a Ruanda en el centro de la conversación futbolística y abrir el debate sobre nuevas formas de conducción en el fútbol de selecciones.