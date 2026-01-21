Racing quedó a un paso de concretar la venta de Rocky Balboa: el exótico destino al que iría

El mercado de pases empieza a moverse con fuerza en Avellaneda y una de las operaciones que podría destrabarse en las próximas horas tiene como protagonista a Adrián “Rocky” Balboa. El delantero uruguayo está muy cerca de concretar su salida de Racing rumbo al fútbol europeo, más precisamente al Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, y la noticia es seguida con atención no solo en la Academia, sino también en Unión de Santa Fe, club que todavía conserva una parte de sus derechos económicos.