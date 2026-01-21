Racing quedó a un paso de concretar la venta de Rocky Balboa: el exótico destino al que iría
El delantero uruguayo está a un paso de dejar la Academia para emigrar al fútbol ruso y en Unión de Santa Fe hacen cuentas por el porcentaje que aún conservan.
El mercado de pases empieza a moverse con fuerza en Avellaneda y una de las operaciones que podría destrabarse en las próximas horas tiene como protagonista a Adrián “Rocky” Balboa. El delantero uruguayo está muy cerca de concretar su salida de Racing rumbo al fútbol europeo, más precisamente al Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, y la noticia es seguida con atención no solo en la Academia, sino también en Unión de Santa Fe, club que todavía conserva una parte de sus derechos económicos.
La negociación con el conjunto ruso avanzó de manera significativa luego de que mejorara su propuesta inicial. En un primer momento, el interés había tomado forma con una oferta de un millón de dólares condicionados a objetivos, alternativa que fue rápidamente rechazada por Racing, que pretendía una cifra asegurada. En las últimas horas, la respuesta desde Rusia fue más cercana a las expectativas: un millón de dólares limpios, a pagar en cuatro cuotas, un esquema que dejó conformes a los dirigentes y permitió encaminar el acuerdo.
Más allá de que la operación todavía no fue oficializada, ya la dan como muy probable. Incluso, la idea que se maneja es postergar el anuncio formal hasta después del 27 de enero, fecha en la que cierra el mercado de pases local. De esta manera, podría extender el plazo para incorporar un reemplazante hasta fines de marzo, una ventaja reglamentaria que le permitiría moverse con mayor margen y sin apuro.
Desde lo deportivo, la salida de Balboa no sería un golpe inesperado para el cuerpo técnico. El delantero, que llegó a Racing a comienzos de 2025, disputó 40 partidos y convirtió siete goles, números correctos pero sin llegar a consolidarse como una pieza indiscutida. De hecho, no sería convocado para el debut ante Gimnasia por el Torneo Apertura, una señal clara de que su ciclo en el club está llegando a su fin.
El pase Rocky Balboa es mirado de reojo por Unión: cuándo debe darle Racing
En este contexto, en Unión siguen con atención cada movimiento. A principios de 2025, el Tatengue vendió el 30% del pase de Balboa a Racing por 800.000 dólares y conservó un 20%, mientras que el 10% restante quedó en manos del futbolista. Hoy, si la transferencia se concreta en un millón de dólares, al club santafesino le correspondería ingresar alrededor de 200.000 dólares, una cifra nada despreciable para sus arcas.
Con la operación bien encaminada y todas las partes alineadas, la salida de “Rocky” Balboa parece cuestión de tiempo. Racing ya piensa en su reemplazante, Unión espera el impacto económico y el delantero se prepara para dar el salto al fútbol europeo.
