El perro viral de la NBA: hizo un volcada de 360 grados y se convirtió en tendencia
Un pequeño can se robó todas las miradas con una anotación inesperada que explotó en redes y desató la locura entre los fanáticos del básquet.
La NBA está acostumbrada a jugadas espectaculares, volcadas imposibles y momentos que recorren el mundo en cuestión de segundos. Sin embargo, esta vez el protagonista no fue una superestrella ni un jugador del All-Star, sino un perro. Sí, un perrito que, con una acción tan inesperada como perfecta, se ganó el corazón de los fanáticos y se convirtió en tendencia global.
Todo ocurrió en Denver, en un contexto recreativo y distendido, pero con una ejecución que no tuvo nada que envidiarle a los mejores dunkers de la liga. El video fue publicado por la cuenta oficial de la NBA con una frase que lo dice todo: “Scooby with the 360 dunk in Denver!”. La jugada muestra al perro corriendo, tomando impulso y definiendo con una volcada de 360 grados que desató aplausos y sonrisas.
La repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, el clip comenzó a replicarse en distintas plataformas y a sumar miles de interacciones. En el mundo del básquet, donde el espectáculo es parte esencial del juego, la escena fue celebrada como un momento fresco y distinto, capaz de romper con la rutina habitual de highlights protagonizados por humanos.
En Argentina y en el resto de Latinoamérica, la reacción no tardó en llegar. La cuenta Tendencias Deportes resumió el fenómeno con entusiasmo: “NBA PERRUNA ACTIVADA”. El mensaje fue acompañado por una descripción que capturó el espíritu del video: “Se viralizó el video de un perrito de Denver que metió una volcada 360° digna del All-Star. Estilo, salto y final perfecto… solo faltó el público gritando MVP”.
Justamente, la palabra “MVP” se convirtió en tendencia asociada al clip. Miles de usuarios coincidieron en que la ejecución merecía ese reconocimiento simbólico, más allá del tono humorístico. El perro no solo mostró coordinación y salto, sino también una naturalidad que potenció el impacto del momento.
Este tipo de contenidos no son nuevos en la NBA, una liga que históricamente supo capitalizar el entretenimiento más allá del juego en sí. Mascotas, shows en los entretiempos y videos virales forman parte de una estrategia que busca ampliar el alcance y conectar con públicos de todas las edades. En ese marco, la volcada del perrito encajó a la perfección.
