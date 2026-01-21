El perro viral de la NBA: hizo un volcada de 360 grados y se convirtió en tendencia

Todo ocurrió en Denver, en un contexto recreativo y distendido, pero con una ejecución que no tuvo nada que envidiarle a los mejores dunkers de la liga. El video fue publicado por la cuenta oficial de la NBA con una frase que lo dice todo: “Scooby with the 360 dunk in Denver!”. La jugada muestra al perro corriendo, tomando impulso y definiendo con una volcada de 360 grados que desató aplausos y sonrisas.