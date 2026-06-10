De Paul no esquivó la presión y fijó la meta en el Mundial 2026: "Queremos irnos el último día"

“Argentina siempre es candidato, siempre la gente se ilusiona. Es lo que nos toca: ganamos la última Copa América y el último Mundial, es normal”, afirmó. Sus palabras reflejan la confianza de un plantel que llega respaldado por los resultados conseguidos durante el exitoso ciclo de Scaloni y que intentará sostener el protagonismo en la máxima cita del fútbol.

seleccion argentina islandia (1)

Sin embargo, el mensaje más emotivo llegó cuando se refirió al vínculo entre el equipo y los hinchas. El "Motorcito" recordó el clima de unidad que se generó durante el Mundial de Qatar y expresó su deseo de que esa conexión vuelva a repetirse en esta nueva aventura mundialista. Para el mediocampista, el respaldo popular es una de las grandes fortalezas del seleccionado argentino.

“Saben que vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más por darles alegrías y por que se vuelva a ver esa unión que se vio en Qatar. Me gustaría ver a todos los argentinos otra vez unidos, como aquella tarde que quedó para la historia en el Obelisco. Ojalá lo podamos repetir, lo vamos a intentar”, manifestó.

Con el debut mundialista cada vez más cerca, las declaraciones del número 7 reflejan el espíritu de una selección que llega con la presión de defender el título, pero también con la confianza de haber construido una identidad sólida. La Scaloneta ya cerró su preparación y ahora buscará demostrar en la cancha que sigue teniendo argumentos para pelear por lo más alto.