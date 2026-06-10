De Paul no esquivó la presión y fijó la meta en el Mundial 2026: "Queremos irnos el último día"
Tras la victoria frente a Islandia en el cierre de la preparación, el mediocampista dejó en claro que la Albiceleste apunta a llegar hasta el final de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-0 frente a Islandia y, una vez finalizado el encuentro disputado en Alabama, Rodrigo De Paul fue uno de los encargados de transmitir las sensaciones del plantel de cara al gran desafío que se avecina. El volante, una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni, habló sobre las aspiraciones del equipo y dejó en claro que el objetivo es pelear nuevamente por el título.
Luego de varios días de trabajo intenso y de una etapa de preparación que incluyó entrenamientos exigentes y amistosos de alto nivel, el mediocampista aseguró que el grupo mantiene intacta la ambición que lo llevó a conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022. En ese sentido, destacó la mentalidad competitiva que reina dentro del seleccionado y remarcó que cada práctica se vive con la misma intensidad que un partido oficial.
“Queremos competir, como dijimos en el Mundial pasado. Queremos llegar el primer día e irnos en el último, ese es el primer objetivo. Los entrenamientos parecen partidos, el equipo compite un montón y esa es la base que tenemos”, sostuvo el jugador ante los micrófonos de TyC Sports, reflejando el convencimiento con el que Argentina afrontará la defensa de su corona.
Más allá de la cautela habitual que suelen mostrar los futbolistas antes de una competencia de semejante magnitud, De Paul no evitó referirse al rol que ocupa la Albiceleste en la consideración internacional. Con el recuerdo todavía fresco de los títulos obtenidos en los últimos años, el volante consideró lógico que el equipo aparezca entre los principales favoritos para quedarse con la Copa del Mundo.
“Argentina siempre es candidato, siempre la gente se ilusiona. Es lo que nos toca: ganamos la última Copa América y el último Mundial, es normal”, afirmó. Sus palabras reflejan la confianza de un plantel que llega respaldado por los resultados conseguidos durante el exitoso ciclo de Scaloni y que intentará sostener el protagonismo en la máxima cita del fútbol.
Sin embargo, el mensaje más emotivo llegó cuando se refirió al vínculo entre el equipo y los hinchas. El "Motorcito" recordó el clima de unidad que se generó durante el Mundial de Qatar y expresó su deseo de que esa conexión vuelva a repetirse en esta nueva aventura mundialista. Para el mediocampista, el respaldo popular es una de las grandes fortalezas del seleccionado argentino.
“Saben que vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más por darles alegrías y por que se vuelva a ver esa unión que se vio en Qatar. Me gustaría ver a todos los argentinos otra vez unidos, como aquella tarde que quedó para la historia en el Obelisco. Ojalá lo podamos repetir, lo vamos a intentar”, manifestó.
Con el debut mundialista cada vez más cerca, las declaraciones del número 7 reflejan el espíritu de una selección que llega con la presión de defender el título, pero también con la confianza de haber construido una identidad sólida. La Scaloneta ya cerró su preparación y ahora buscará demostrar en la cancha que sigue teniendo argumentos para pelear por lo más alto.
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