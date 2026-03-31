De penal, Nicolás Otamendi convirtió el tercer gol de Argentina ante Zambia

Y llegó el tercero: de penal, Nicolás Otamendi convirtió para la goleada de la Selección Argentina ante Zambia, en el último amistoso de cara al Mundial 2026. Con este tanto a los 50 minutos del duelo, "Ota" se despide del país, dado que no volverá a pisar suelo argentino con la camiseta nacional puesta, al igual que Lionel Messi.