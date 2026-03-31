De penal, Nicolás Otamendi convirtió el tercer gol de Argentina ante Zambia
De esta manera, la Selección golea al conjunto visitante, en su último amistoso de cara al Mundial.
Y llegó el tercero: de penal, Nicolás Otamendi convirtió para la goleada de la Selección Argentina ante Zambia, en el último amistoso de cara al Mundial 2026. Con este tanto a los 50 minutos del duelo, "Ota" se despide del país, dado que no volverá a pisar suelo argentino con la camiseta nacional puesta, al igual que Lionel Messi.
Así se vivió el gol desde la tribuna:
Con impecable asistencia de Lionel Messi, Julián Álvarez abrió el marcador ante Zambia
No esperó ni a que se cumplieran 4 minutos: Julián Álvarez volvió a demostrar por qué merece la titularidad siempre, con una definición impecable para abrir el marcador a favor de la Selección Argentina frente a Zambia, gracias -también- a la asistencia de Lionel Messi.
El exquisito gol de Lionel Messi para el 2-0 de la Selección Argentina ante Zambia
No podía faltar: el gol de Lionel Messi, en lo que podría significar su último gol con la camiseta nacional en suelo argentino. El astro mundial marcó a los 43 minutos del primer tiempo, para extender la ventaja de la Selección Argentina sobre Zambia, en el último amistoso internacional de cara al Mundial 2026.
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