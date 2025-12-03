De qué murió Santiago Fredes, el joven DT de Luján
El técnico de Luján, Santiago Fredes, murió a los 35 años tras una descompensación en un amistoso.
El fútbol de ascenso se encuentra de luto luego de que Luján confirmara la muerte de Santiago Fredes, su Director Técnico de 35 años, quien la semana pasada se había descompensado durante un amistoso frente a J.J. Urquiza. El entrenador fue trasladado al Sanatorio Austral de Pilar, donde recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que afecta los nervios del sistema periférico.
La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado que impactó de lleno en la comunidad lujanera. “El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”, comenzó el mensaje difundido en las redes oficiales.
En el texto, la institución lo despidió con sentidas palabras: “El ‘Pulga’ nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció”.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, respondió a la publicación del club y envió su pésame: “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga”.
Fredes era oriundo de Luján y había vestido la camiseta del Lujanero como jugador antes de iniciar su carrera como entrenador. En 2024 tomó el mando del plantel profesional y semanas atrás había renovado su contrato para continuar al frente del equipo de cara a la temporada 2026. Bajo su conducción, el club fue protagonista de una destacada campaña, finalizando segundo en la Zona B y llegando hasta la segunda fase del reducido, donde cayó ante Sportivo Barracas.
El trágico desenlace se produjo tras el amistoso ante J.J. Urquiza, cuando empezó a sentirse mal y debió ser trasladado de urgencia. La confirmación de su muerte generó una honda conmoción en toda la ciudad y en el ambiente futbolístico, que lo despide como un referente de pertenencia, compromiso y formación.
