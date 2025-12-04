Pasó por la Premier League, la rompió y luego del retiro tuvo que vender premios para sobrevivir

Tras dejar Anfield en 2008, el defensor jugó una temporada en el Espanyol de Barcelona y cerró su carrera en el Portsmouth FC en 2010. A nivel internacional también tuvo un rol importante: disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 con la selección de Irlanda, completando así una carrera que muchos considerarían soñada.

Su vida después del retiro

A pesar de su exitosa trayectoria, Finnan atravesó un complejo panorama financiero tras retirarse. Como muchos exfutbolistas, decidió apostar al negocio inmobiliario, delegando su administración en su hermano Sean. Pero la inversión no salió como esperaba: el proyecto se desmoronó y el caso terminó en la justicia en 2016.

En 2018, un fallo judicial determinó que Finnan debía recibir 4,6 millones de euros, dinero que nunca llegó a cobrar. Agotado por la situación, decidió demandar a sus propios abogados por casi 7 millones de euros, aun estando declarado en bancarrota. La jugada salió mal: perdió el caso y su situación económica se agravó aún más.

Frente a un panorama crítico y sin alternativas claras, el exdefensor se vio obligado a desprenderse de recuerdos que jamás imaginó vender: su medalla de campeón de Champions League, por apenas 12.000 libras esterlinas, además de camisetas históricas y otros objetos personales que para él tenían un valor incalculable.