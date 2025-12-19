¿De qué jugador se trata? El futbolista que llegó a ser presidente de su país

Su vida después del retiro

George Weah En las elecciones de 2023, Weah fue derrotado en las urnas por Joseph Boakai.

Tras su retiro en 2003, Weah decidió dar un giro profundo a su vida pública y volcar su popularidad en la arena política de Liberia. Con un fuerte respaldo popular y una imagen construida durante años de éxito deportivo, logró llegar a la presidencia en 2018.

Su gestión estuvo marcada por dificultades económicas y críticas vinculadas al manejo del Estado. Aun así, buscó continuar al frente del país en las elecciones de 2023, aunque fue derrotado en las urnas por Joseph Boakai.