¿De qué jugador se trata? El futbolista que llegó a ser presidente de su país
Balón de Oro en la década del 90, este exdelantero brilló en los mejores equipos del mundo. Conocé su atrapante historia acá.
George Weah se hizo un nombre importante dentro del mundo del fútbol. Su gran talento lo llevó a recorrer diferentes culturas, países y tradiciones detrás de una pelota, convirtiéndose en uno de los delanteros más temidos de la década del 90. Sin embargo, al colgar los botines, decidió dar un giro radical y sumergirse en política.
Referente del fútbol africano a nivel mundial, alcanzó la cima de su carrera al recibir el Balón de Oro en 1995. Pero lejos de las canchas decidió bucear en la política con un solo objetivo: cambiar la realidad de Liberia. En 2018, luego de una extensa carrera, fue elegido como presidente de su país.
George Weah y su paso por el fútbol
Los primeros pasos de Weah en el fútbol los dio en Liberia, donde destacó por su fuerza física y su capacidad goleadora dentro del área. Ese rendimiento despertó el interés de clubes europeos y le abrió las puertas del fútbol francés: Mónaco fue quien contrato sus servicio y le permitió mostrarse en las grandes ligas del viejo continente.
Sin embargo, años más tarde recaló en el Paris Saint-Germain, equipo en el que se transformó en una pieza clave y ganó reconocimiento gracias a sus goles y grandes actuaciones en partidos decisivos. Con el prestigio ya ganado, dio el salto a Italia para vestir la camiseta del Milan, uno de los clubes más poderosos de Europa.
En el conjunto italiano ganó títulos locales y logró uno de los hitos más importantes en la historia del fútbol africano: alzarse con el Balón de Oro. Este hecho marcó un antes y un después para el fútbol, motivo por el cual Weah ingresó en las páginas doradas del deporte.
Su vida después del retiro
Tras su retiro en 2003, Weah decidió dar un giro profundo a su vida pública y volcar su popularidad en la arena política de Liberia. Con un fuerte respaldo popular y una imagen construida durante años de éxito deportivo, logró llegar a la presidencia en 2018.
Su gestión estuvo marcada por dificultades económicas y críticas vinculadas al manejo del Estado. Aun así, buscó continuar al frente del país en las elecciones de 2023, aunque fue derrotado en las urnas por Joseph Boakai.
