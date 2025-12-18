¿De quién se trata? El jugador holandés que paso por el Inter de Milán, la rompió, se retiró y escribió un libro
Con un extenso paso por los mejores equipos del mundo, las adicciones y los excesos lo sumergieron un en oscuro pozo. Los detalles en la nota.
Andy Van der Meyde tenía todo para brillar en el fútbol mundial: su habilidad con el balón y su personalidad lo convirtieron en una estrella dentro del deporte. Sin embargo, sus decisiones fuera del campo de juego no fueron igual de brillantes que dentro, motivo por el cual enfrentó grandes retos.
Tras enfrentar problemas personales y adicciones que afectaron su carrera durante su paso por el Inter de Milán, Van der Meyde navegó por un oscuro y profundo pozo del que le costó salir. En la actualidad, lejos de los focos mediáticos, encontró un propósito que lo impulsa a ser mejor: utiliza su experiencia para orientar a jóvenes futbolistas, brindándoles herramientas y contención.
Andy Van der Meyde y su paso por el futbol
Van der Meyde arrancó su carrera en el Ajax, club que le abrió las puertas de la élite, convirtiéndose en una de las grandes promesas de Países Bajos. Tras un paso por Twente y un regreso a su primer club, dio el salto al Inter de Milán, donde se consolidó como titular y mostró todo su repertorio en la Champions League.
En 2005 llegó al Everton, pero las lesiones, el bajo rendimiento y los problemas fuera de la cancha comenzaron a frenar su trayectoria. Con la selección neerlandesa disputó 17 partidos, incluida la Eurocopa 2004, aunque su indisciplina también lo alejó del equipo.
Retiro temprano y la bancarrota de Andy Van der Meyde
Si bien alcanzó fama y fortuna de manera inmediata, Van der Meyde no logró manejar la presión del deporte y las adicciones terminaron por dominarlo. Estos problemas afectaron su desempeño en la cancha, lo que derivó en lesiones, bajo rendimiento y un retiro con tan solo 31 años. Además, los excesos lo llevaron a perder gran parte de su patrimonio.
