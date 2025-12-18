¿De quién se trata? El jugador holandés que paso por el Inter de Milán, la rompió, se retiró y escribió un libro

Andy Van der Meyde y su paso por el futbol

Fútbol.jpg Las adicciones y malos manejos llevaron a Van der Meyde a perder gran parte de su fortuna.

Van der Meyde arrancó su carrera en el Ajax, club que le abrió las puertas de la élite, convirtiéndose en una de las grandes promesas de Países Bajos. Tras un paso por Twente y un regreso a su primer club, dio el salto al Inter de Milán, donde se consolidó como titular y mostró todo su repertorio en la Champions League.