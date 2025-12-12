¿De quién se trata? El jugador que además del fútbol se dedicó a su empresa y se hizo millonario

Su vida después del retiro

Ortuño dirige cuatro empresas en los Emiratos Árabes y además se dedica a la exportación de aceite y a brindar asesoramiento en inversiones, alcanzando así ingresos que rondan los 60 millones de euros anuales.

A pesar de su éxito, quiere seguir perfeccionándose dentro del mundo de los negocios. Por este motivo, cursa Ingeniería Mecánica de manera virtual y su meta es clara: crecer y ser un referente empresarial y del deporte.