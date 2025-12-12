¿De quién se trata? El jugador que además del fútbol se dedicó a su empresa y se hizo millonario
Con cuatro empresas en Emiratos Árabes, este jugador factura más de 50 millones de euros por año. Los detalles en la nota.
En el fútbol, muchos jugadores siguen un mismo camino intangible: debutar en la máxima categoría, brillar en Europa y retirarse en el club de sus amores. Pero no todos desandan ese camino, ya que combinan su pasión por el deporte por su inteligencia y destreza para los negocios.
Ese fue el caso de Francisco Ortuño. Lejos de consolidarse en las ligas de élite, transitó por el ascenso español hasta que encontró su verdadero despegue en un terreno totalmente distinto. A los 22 años, y gracias al mundo digital, factura 60 millones de euros al año con sus empresas en Medio Oriente.
Francisco Ortuño y su paso por el fútbol
Ortuño, desde muy pequeño, estuvo ligado al fútbol en Jaén, donde pasó diferentes equipos como defensor. Mientras ganaba confianza y minutos dentro de la cancha, empezó a interesarse cada vez más por el mundo del marketing digital.
A los 17 años logró su primer gran avance: firmó contrato profesional con el Marbella. Ese paso no solo marcó su inicio formal en el deporte, sino que también lo llevó a apostar por su crecimiento.
Si bien en la actualidad milita en el ascenso español, en paralelo impulsa un proyecto digital que terminó transformando su vida y la de su familia por completo.
Su vida después del retiro
Ortuño dirige cuatro empresas en los Emiratos Árabes y además se dedica a la exportación de aceite y a brindar asesoramiento en inversiones, alcanzando así ingresos que rondan los 60 millones de euros anuales.
A pesar de su éxito, quiere seguir perfeccionándose dentro del mundo de los negocios. Por este motivo, cursa Ingeniería Mecánica de manera virtual y su meta es clara: crecer y ser un referente empresarial y del deporte.
