De qué jugador se trata: fue un ídolo de Boca, pero terminó con problemas con la justicia en México

Su vida después del retiro

Después de su etapa como futbolista, la vida de Comas estuvo marcada por distintos conflictos fuera del ámbito deportivo que terminaron afectando su imagen pública. A lo largo de los años, se vieron involucradas denuncias y episodios de violencia que derivaron en causas judiciales.

Entre los hechos más relevantes se mencionan acusaciones por agresiones a terceros, incluyendo incidentes en los que habría habido enfrentamientos físicos y daños materiales, lo que lo llevó a pasar algún tiempo tras las rejas. Además, con el tiempo surgieron nuevos episodios conflictivos en espacios públicos, como bares y restaurantes.