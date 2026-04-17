De qué jugador se trata: fue un ídolo de Boca, pero terminó con problemas con la justicia en México
Fue el máximo goleador de México en su primera temporada en el Veracruz, pero los problemas fuera del campo de juego lo pusieron en el ojo de la tormenta. Los detalles en la nota.
Jorge Alberto Comas fue uno de los mejores delanteros en el fútbol argentino. Talentoso y muy querido en su etapa en Boca Juniors, supo ganarse el reconocimiento de los hinchas gracias a su entrega y capacidad goleadora, aunque los problemas fuera del campo mancharon su carrera.
Con el paso del tiempo, su historia tomó otro rumbo y quedó asociada también a situaciones polémicas lejos de la línea de cal, que contrastaron con la imagen que había construido durante su carrera profesional. En México fue denunciado por violencia de género y lesiones a vecinos, desencadenando en serios problemas con la justicia.
Jorge Alberto Comas y su paso por el fútbol
Comas inició su recorrido profesional en Colón de Santa Fe, donde empezó a mostrar sus condiciones como delantero, y luego pasó a Vélez Sarsfield, etapa en la que terminó de consolidarse como uno de los mejores atacantes del ámbito local.
Su mejor momento llegó en Boca, a mediados de los años 80, cuando sacó a relucir todo su potencial ofensivo y su capacidad goleadora, formando parte de un ataque formidable junto a Alfredo Graciani y Jorge Rinaldi. Sus actuaciones lo convirtieron en una pieza importante del equipo y en un jugador muy valorado por los hinchas.
Más adelante, en 1989, continuó su carrera en México, fichando por Veracruz. Allí mantuvo un buen nivel y se destacó como uno de los delanteros más efectivos del equipo en su primera temporada, siendo el máximo artillero en su primer torneo.
Su vida después del retiro
Después de su etapa como futbolista, la vida de Comas estuvo marcada por distintos conflictos fuera del ámbito deportivo que terminaron afectando su imagen pública. A lo largo de los años, se vieron involucradas denuncias y episodios de violencia que derivaron en causas judiciales.
Entre los hechos más relevantes se mencionan acusaciones por agresiones a terceros, incluyendo incidentes en los que habría habido enfrentamientos físicos y daños materiales, lo que lo llevó a pasar algún tiempo tras las rejas. Además, con el tiempo surgieron nuevos episodios conflictivos en espacios públicos, como bares y restaurantes.
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