El exfutbolista que pasó de jugar una final del mundo con Argentina a trabajar en el mercado inmobiliario

Más adelante integró los equipos que alcanzaron las finales de la Copa América 2015 y 2016, aunque en ambas ocasiones el título quedó pendiente. Tras su paso por el Valencia, donde cerró su etapa profesional en 2021, decidió retirarse del fútbol y radicarse en España, con el objetivo de construir una nueva vida lejos de las presiones del deporte de alto rendimiento.

Su vida después del retiro

Tras dejar el fútbol profesional, Garay orientó su vida hacia los negocios. En España puso en marcha una empresa inmobiliaria llamada Gargor, desarrollada en conjunto con su expareja, y también impulsó un proyecto deportivo propio con la creación del club de pádel G24 en Madrid.