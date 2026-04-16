El exfutbolista que pasó de jugar una final del mundo con Argentina a trabajar en el mercado inmobiliario
Se retiró en 2021 luego de una extensa carrera que incluyo pasos por Valencia, Benfica y Real Madrid. Además, fue subcampeón en Brasil 2024. Descubrí su historia en la nota.
Ezequiel Garay pisó fuerte y construyó una carrera en la élite del fútbol europeo, con pasos por clubes importantes como Real Madrid, Benfica, Valencia y Zenit, donde se consolidó como un defensor sólido y de gran jerarquía en la última línea. Estas experiencias le permitieron forjarse como uno de los centrales más destacados del último tiempo en Argentina.
En la Selección Nacional, fue una pieza esencial durante varios ciclos y llegó a disputar las finales del Mundial 2014 y de las Copas América 2015 y 2016, aunque sin poder quedarse con el título. Tras su retiro del fútbol, se instaló en España y comenzó una nueva etapa enfocada en los negocios inmobiliarios y en el crecimiento del pádel.
Ezequiel Garay y su paso por el fútbol
Garay fue un defensor central con una carrera extensa en el fútbol europeo, donde dio el salto desde Argentina para jugar en el Real Madrid, aunque su mayor continuidad la encontró en Racing de Santander, Benfica de Portugal, Zenit de San Petersburgo y Valencia.
En el conjunto portugués fue donde alcanzó su punto más alto: se consolidó como titular indiscutido, ganó ligas y copas locales y se convirtió en uno de los zagueros más sólidos del equipo por su orden táctico y fortaleza en el juego aéreo.
En la Selección Argentina fue convocado de manera recurrente en los ciclos de Alejandro Sabella y luego en procesos posteriores, y tuvo protagonismo en el Mundial de Brasil 2014, donde Argentina llegó a la final frente a Alemania, con Garay como uno de los defensores del plantel.
Más adelante integró los equipos que alcanzaron las finales de la Copa América 2015 y 2016, aunque en ambas ocasiones el título quedó pendiente. Tras su paso por el Valencia, donde cerró su etapa profesional en 2021, decidió retirarse del fútbol y radicarse en España, con el objetivo de construir una nueva vida lejos de las presiones del deporte de alto rendimiento.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol profesional, Garay orientó su vida hacia los negocios. En España puso en marcha una empresa inmobiliaria llamada Gargor, desarrollada en conjunto con su expareja, y también impulsó un proyecto deportivo propio con la creación del club de pádel G24 en Madrid.
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