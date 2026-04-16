A qué famosa se parece Daniela Iker, la morocha hincha de Boca que coqueteó con Nico Lucaces en La Bombonera
Tras volverse viral, muchos usuarios destacaron el asombroso parecido físico de la joven Daniela Iker con una muy reconocida y famosa actriz argentina.
Luego de su repentino salto a la fama por el divertido coqueteo en La Bombonera, la joven Daniela Iker se convirtió en el centro de atención. En las redes sociales, miles de usuarios comenzaron a debatir intensamente sobre su asombroso parecido físico con una famosa actriz argentina.
El debate en redes: ¿es la China Suárez o Daniela Iker?
La protagonista de esta historia revolucionó las plataformas digitales, no solo por su gran fanatismo por el equipo xeneize, sino por sus innegables rasgos faciales. Al observar detalladamente las imágenes comparativas, muchos internautas señalaron rápidamente que la hincha tiene una enorme similitud con Eugenia "China" Suárez.
IMPORTANTE: Quién es la morocha hincha de Boca que sedujo a un notero de streaming: se llama Daniela Iker y es psicóloga
En la fotografía difundida, donde se la ve a la joven posando con la camiseta de Boca Juniors dentro de un vehículo, los seguidores destacaron la forma de sus labios, su mirada y la estructura general de su rostro. Al colocar su imagen junto a la de la ex Casi Ángeles, resulta evidente que fácilmente podría pasar por su hermana menor. Este curioso y divertido detalle estético no hizo más que alimentar su reciente e inesperada popularidad en internet.
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