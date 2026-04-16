A qué famosa se parece Daniela Iker, la morocha hincha de Boca que coqueteó con Nico Lucaces en La Bombonera

En la fotografía difundida, donde se la ve a la joven posando con la camiseta de Boca Juniors dentro de un vehículo, los seguidores destacaron la forma de sus labios, su mirada y la estructura general de su rostro. Al colocar su imagen junto a la de la ex Casi Ángeles, resulta evidente que fácilmente podría pasar por su hermana menor. Este curioso y divertido detalle estético no hizo más que alimentar su reciente e inesperada popularidad en internet.