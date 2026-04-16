Duro golpe para River: se confirmaron dos lesiones de futbolistas que no jugarán el Superclásico
El "Chacho" Coudet pierde a dos piezas fundamentales para recibir a Boca el domingo. Los estudios médicos arrojaron resultados peores de lo esperado.
Lo que era una fuerte sospecha tras la victoria ante Carabobo, terminó de confirmarse este jueves como la peor pesadilla para River. Los estudios médicos realizados al plantel ratificaron que Juan Fernando Quintero y Fausto Vera sufrieron lesiones de consideración y quedaron automáticamente descartados para el Superclásico del próximo domingo.
La noticia, adelantada por el periodista Juan Cortese en TyC Sports, cayó como un balde de agua fría en Núñez. Los diagnósticos obligarán a ambos futbolistas a estar fuera de las canchas por al menos 21 días:
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Fausto Vera: Sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. Una baja sensible para el equilibrio del mediocampo, donde el ex Argentinos Juniors se había consolidado como el socio ideal de Aníbal Moreno.
Juanfer Quintero: El colombiano padece un desgarro en el psoas izquierdo. El "10", que venía siendo el eje de la creación y la carta de jerarquía para romper defensas, se pierde el partido más importante del semestre.
Un rompecabezas para Chacho Coudet en River de cara al Superclásico
Con este panorama, el entrenador millonario deberá rearmar el once inicial en tiempo récord. La ausencia de Vera deja un hueco difícil de llenar en la contención, lo que obligaría a Aníbal Moreno a tener una responsabilidad mayor o a buscar una variante de emergencia en el banco. Por su parte, la falta de Juanfer le quita a River su principal cuota de fútbol y pegada.
La noticia llega en el momento justo para el equipo de Claudio Úbeda, que además de llegar con el envión de la goleada a Barcelona de Ecuador y un día más de descanso, ahora sabe que su eterno rival no contará con su generador de juego ni con su motor en el círculo central.
El Superclásico del domingo a las 17 se perfila como un desafío de supervivencia para un River golpeado, que deberá apelar a la mística del Monumental para suplir dos ausencias que, en los papeles, duelen y mucho.
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