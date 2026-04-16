Duro golpe para River: se confirmaron dos lesiones de futbolistas que no jugarán el Superclásico

Fausto Vera: Sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. Una baja sensible para el equilibrio del mediocampo, donde el ex Argentinos Juniors se había consolidado como el socio ideal de Aníbal Moreno.

Juanfer Quintero: El colombiano padece un desgarro en el psoas izquierdo. El "10", que venía siendo el eje de la creación y la carta de jerarquía para romper defensas, se pierde el partido más importante del semestre.

River 2

Un rompecabezas para Chacho Coudet en River de cara al Superclásico

Con este panorama, el entrenador millonario deberá rearmar el once inicial en tiempo récord. La ausencia de Vera deja un hueco difícil de llenar en la contención, lo que obligaría a Aníbal Moreno a tener una responsabilidad mayor o a buscar una variante de emergencia en el banco. Por su parte, la falta de Juanfer le quita a River su principal cuota de fútbol y pegada.