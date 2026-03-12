¿De qué jugador se trata? Estuvo en Boca, tuvo éxito y luego del retiro se dedicó a vender ladrillos
Mientras jugaba en el "Xeneize" fue estafado por su representante, motivo por el cual regresó a Colombia. Además, una dura lesión lo alejó del fútbol a los 29 años. Los detalles en la nota.
Colombia y Boca mantienen un estrecho vínculo desde tiempos inmemorables, con varios jugadores colombianos que dejaron su huella y alcanzaron la gloria en el club. Jorge Bermúdez, Óscar Córdoba y Arley Dinas forman parte de una larga lista, regando el suelo de La Bombonera con alegrías históricas tras levantar diferentes títulos locales e internacionales.
Dinas, en particular, llegó con grandes expectativas al "Xeneize", perola falta de minutos atentaron contra su carrera. Sin embargo, revirtió su carrera y en pleno auge, mientras disputaba la Copa América con Colombia, sufrió una dura lesión que lo alejó del fútbol con tan solo 29 años. En la actualidad, trabaja en el sector de la construcción.
Arley Dinas y su paso por el fútbol
Dinas llegó a Boca en 2002, aunque su llegada no fue iniciativa del técnico Óscar Washington Tabárez. Por este motivo, su tiempo en el club fue corto y pasó desapercibido: jugó solo algunos partidos oficiales y entrenó con el equipo de Reserva.
Poco después, decidió rescindir su contrato al descubrir que había sido víctima de un fraude por parte de su representante, José Castagno. Luego de su paso por Argentina, regresó a Colombia y continuó su carrera en Deportes Tolima, con el objetivo de retomar el nivel que lo había llevado al "Xeneize".
Pero su trayectoria sufrió un golpe definitivo en 2004, durante la Copa América, cuando una lesión grave en la rodilla lo obligó a dejar el fútbol profesional. A los 29 años, Dinas tuvo que retirarse prematuramente, cerrando una carrera que había empezado con grandes expectativas, pero que se esfumo con el paso del tiempo.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol, Dinas enfrentó un período complicado. La lesión en su rodilla lo alejó de las canchas y, sin respaldo suficiente, tuvo que reinventarse. Con la ayuda de un amigo, se lanzó al mundo empresarial y fundó una ladrillera, empresa que le brinda estabilidad luego de tiempos turbulentos en su vida.
