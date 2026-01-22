¿De qué jugador se trata? Jugó en River y Boca y luchó contra una fuerte depresión
Símbolo de Newell´s y exjugador de Argentina, se consagró campeón del fútbol local y arañó la Libertadores. Los detalles en la nota.
Fernando Gamboa fue uno de los defensores más sólidos del fútbol argentino. Su gran rendimiento dentro del verde césped no solo despertó el interés de Boca y River, sino que también le permitió sumar minutos en la Selección Nacional. Su carrera despegó en Newell’s Old Boys, club en el que se coronó campeón local y disputó una final de Copa Libertadores, motivo por el cual es un símbolo histórico del equipo rosarino.
Luego de sus grandes apariciones en el ámbito local, dio el gran salto al viejo continente: jugó en el Real Oviedo de España, donde terminó de formarse gracias a la exigencia del fútbol europeo. Pero tras colgar los botines atravesó una profunda depresión de la que salió gracias al apoyo de sus seres queridos.
Fernando Gamboa y su paso por el fútbol
Gamboa inició su camino en el fútbol en su provincia natal, Santa Fe, antes de dar el salto a la "Lepra", club donde debutó en Primera División y logró consolidarse como uno de los defensores más destacados del país.
Aquel gran plantel se adjudicó el torneo local y, como si fuera poco, alcanzó la final de Copa Libertadores en 1992, aunque en la instancia decisiva cayó ante São Paulo de Brasil desde los doce pasos.
Pero su rendimiento le abrió las puertas de River, y tiempo después sorprendió al sumarse a Boca, donde compartió plantel con Diego Maradona. Luego de un breve paso por el club de La Ribera, probó suerte en el exterior con el Real Oviedo de España.
En la última parte de su carrera, volvió a Newell’s, tuvo un paso por Chacarita Juniors y cerró su etapa profesional en Colo-Colo de Chile. Durante los años 90 también fue citado a la Selección Argentina, participando en distintos ciclos aunque sin lograr una continuidad dentro del equipo nacional.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol como jugador, Gamboa inició su carrera como entrenador, dirigiendo en Newell’s, Chacarita y Colón. Durante ese tiempo enfrentó una profunda depresión, de la que logró salir gracias al apoyo de su familia y a tratamiento profesional.
