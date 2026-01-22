¿De qué jugador se trata? Jugó en River y Boca y luchó contra una fuerte depresión

En la última parte de su carrera, volvió a Newell’s, tuvo un paso por Chacarita Juniors y cerró su etapa profesional en Colo-Colo de Chile. Durante los años 90 también fue citado a la Selección Argentina, participando en distintos ciclos aunque sin lograr una continuidad dentro del equipo nacional.

Su vida después del retiro

Después de dejar el fútbol como jugador, Gamboa inició su carrera como entrenador, dirigiendo en Newell’s, Chacarita y Colón. Durante ese tiempo enfrentó una profunda depresión, de la que logró salir gracias al apoyo de su familia y a tratamiento profesional.