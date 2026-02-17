¿De qué jugador se trata? Pasó por el fútbol argentino, por Europa y hoy trabaja como gastronómico en Francia

Muchos de ellos apuntan al Viejo Continente, no solo para enfrentarse a las ligas más competitivas, sino también para asegurar su futuro económico. Renato Civelli fue uno de los pocos que dio el salto y se consolidó en Francia, luego de mostrar grandes rendimientos en Olympique de Marsella y Lille. Sin embargo, el excentral colgó los botines y se abrió paso en el mundo de la gastronomía.