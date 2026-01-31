No reconocieron a un exBoca y River en sus vacaciones y el video explotó en redes

Jesús Méndez, hoy de 41 años, también vistió las camisetas de Independiente, Rosario Central, Vélez y Toluca de México, entre otros equipos. Se retiró del fútbol profesional en 2021 tras su paso por Independiente Rivadavia y actualmente reside en Mendoza, donde lleva adelante proyectos personales alejados del alto perfil mediático que supo tener en su etapa como jugador.

El video se viralizó justamente por ese contraste: un futbolista con recorrido en dos de los clubes más grandes del país, reconocido por años en el ambiente del fútbol argentino, pasando completamente desapercibido en otro contexto y ante una generación más joven.