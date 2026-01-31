No reconocieron a un exBoca y River en sus vacaciones y el video explotó en redes
Jesús Méndez fue abordado por jóvenes que dudaron de su identidad en un bar de Brasil. La escena quedó grabada, la buscaron en Google y se volvió furor.
Un momento tan insólito como viral tuvo como protagonista a Jesús Méndez, exmediocampista con pasado en Boca Juniors y River Plate, durante sus vacaciones en Florianópolis, Brasil. Mientras disfrutaba de un rato distendido en un bar, fue interceptado por un grupo de jóvenes que no lo reconocieron y hasta pusieron en duda que realmente hubiera sido futbolista profesional. El intercambio quedó registrado en video y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
En las imágenes se ve cómo los chicos lo rodean con curiosidad, pero sin tener claro quién era. Ante la incredulidad, uno de ellos decidió buscar su nombre en Google para verificar la historia. La reacción al confirmar que se trataba de un exjugador con pasos por clubes grandes del fútbol argentino fue inmediata: sorpresa, risas y un giro total en el tono de la charla.
Para intentar convencerlos antes de la “prueba digital”, Méndez mencionó que había compartido cancha con figuras como Juan Román Riquelme y Martín Palermo, ídolos de Boca. Recién cuando vieron su trayectoria en el buscador entendieron que no era una broma: estaban charlando, sin saberlo, con un futbolista que jugó Superclásicos y tuvo una extensa carrera en Primera División.
Jesús Méndez, hoy de 41 años, también vistió las camisetas de Independiente, Rosario Central, Vélez y Toluca de México, entre otros equipos. Se retiró del fútbol profesional en 2021 tras su paso por Independiente Rivadavia y actualmente reside en Mendoza, donde lleva adelante proyectos personales alejados del alto perfil mediático que supo tener en su etapa como jugador.
El video se viralizó justamente por ese contraste: un futbolista con recorrido en dos de los clubes más grandes del país, reconocido por años en el ambiente del fútbol argentino, pasando completamente desapercibido en otro contexto y ante una generación más joven.
