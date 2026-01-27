El inesperado pedido de Lula da Silva a Carlo Ancelotti: "Por favor, dirigí a..."
El presidente de Brasil, Lula da Silva, aprovechó una reunión con Infantino para hacerle una propuesta personal a Carlo Ancelotti. La frase que desató risas.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, protagonizó un momento distendido que rápidamente recorrió el mundo del fútbol. Durante una reunión oficial con Gianni Infantino, el mandatario aprovechó la presencia de Carlo Ancelotti para realizarle una solicitud totalmente fuera de protocolo que desató las carcajadas de todos los presentes en el cónclave.
El encuentro se dio en el marco de los preparativos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, un evento clave que se llevará a cabo entre junio y julio del próximo año en ocho ciudades brasileñas. Sin embargo, la formalidad del evento se rompió cuando el líder político dejó salir su fanatismo futbolero frente al actual entrenador de la Selección de Brasil.
La propuesta de Lula da Silva
Lula, reconocido simpatizante del "Timao" de San Pablo, no quiso perder la oportunidad de asegurar el futuro de su club. Mirando fijamente al ex técnico del Real Madrid, disparó una extraña solicitud: "Después de que termines contrato con la selección brasileña, por favor entrena al Corinthians".
La ocurrencia generó la risa inmediata del italiano, quien actualmente tiene la responsabilidad de conducir a la "Verdeamarela" hacia el próximo Mundial. El mandatario brasileño dejó en claro que, más allá de las cuestiones de Estado y la organización del torneo femenino, su corazón sigue pendiente de lo que ocurra con el equipo de sus amores una vez que finalice el ciclo del prestigioso DT europeo en el combinado nacional.
