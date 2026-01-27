El inesperado pedido de Lula da Silva a Carlo Ancelotti: "Por favor, dirigí a..."

La ocurrencia generó la risa inmediata del italiano, quien actualmente tiene la responsabilidad de conducir a la "Verdeamarela" hacia el próximo Mundial. El mandatario brasileño dejó en claro que, más allá de las cuestiones de Estado y la organización del torneo femenino, su corazón sigue pendiente de lo que ocurra con el equipo de sus amores una vez que finalice el ciclo del prestigioso DT europeo en el combinado nacional.