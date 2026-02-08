¿De qué jugador se trata? Se hizo millonario en la Premier League y terminó en bancarrota

Luego de ser una de las grandes figuras de la Premier Legue, la situación financiara de McFadden se complicó por inversiones realizadas en los 2000 en bienes raíces y cine, que la Hacienda del Reino Unido clasificó como evasión fiscal. Esto generó deudas difíciles de afrontar y reavivó un conflicto previo de 2018, cuando un familiar lo ayudó a evitar la quiebra.