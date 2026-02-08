¿De qué jugador se trata? Se hizo millonario en la Premier League y terminó en bancarrota
Nació en Escocia y fue uno de los mejores jugadores de la Premier, aunque los malos manejos lo llevaron a la quiebra. Hoy trabaja como comentarista. Los detalles en la nota.
La educación financiera se convirtió en una herramienta valiosa para muchos jugadores de fútbol que pasan a cobrar millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. James McFadden, nacido en Escocia, fue preso de esta situación y perdió todo su dinero por malos manejos y excesos fuera del campo de juego.
Luego de ser una de las grandes figuras de la Premier Legue, la situación financiara de McFadden se complicó por inversiones realizadas en los 2000 en bienes raíces y cine, que la Hacienda del Reino Unido clasificó como evasión fiscal. Esto generó deudas difíciles de afrontar y reavivó un conflicto previo de 2018, cuando un familiar lo ayudó a evitar la quiebra.
James McFadden y su paso por el futbol
McFadden comenzó su carrera en Motherwell, donde demostró un rendimiento arrollador dentro del campo de juego. Su talento lo llevó a dar el salto a la Premier League en 2003 con Everton, club con el que no solo dio el salto el éxito, sino también empezó a generar una gran fortuna.
Luego pasó a Birmingham City a cambio de 7 millones de dólares, regresó a Everton y en 2011 volvió a sus raíces en Motherwell, aunque en la etapa final de su carrera vistió los colores de St Johnstone y Queen of the South antes de retirarse en 2018.
En el plano internacional, McFadden brilló con la selección escocesa, jugando 48 partidos y marcando 15 goles, incluyendo uno decisivo frente a Francia que aseguró la clasificación de Escocia a la Eurocopa 2008. Ese tanto quedó como un momento histórico recordado en Hampden Park.
Su vida después del retiro
Los años siguientes a su retiro fueron catastróficos. Sus inversiones en bienes raíces y cine de los 2000 terminaron generándole problemas fiscales en el Reino Unido, acumulando deudas que resurgieron tras un conflicto previo en 2018. Además, el Tribunal de Hamilton declaró su insolvencia y la firma Opus Restructuring quedó a cargo de gestionar el caso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario