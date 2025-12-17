¿De qué jugador se trata? Tenía todo por ganar, pero dejó el fútbol por una inesperada decisión

La conexión de Nizar Trabelsi con Al-Qaeda

Su primer acercamiento al terrorismo lo llevó a Afganistán, donde participó en la destrucción de los Budas de Bamiyán, un acto que conmocionó al mundo. Más tarde, estuvo implicado en un plan para atacar la base militar de Kleine-Brogel en Bélgica, un sitio estratégico donde la OTAN guarda armas nucleares.