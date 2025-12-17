¿De qué jugador se trata? Tenía todo por ganar, pero dejó el fútbol por una inesperada decisión
Estaba destinado a ser una de las grandes leyendas del deporte, pero su vida dio un giro radical de la noche a la mañana. Los detalles en la nota.
El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia del mundo. Ese día, Estados Unidos fue víctima de un ataque sin precedentes: las emblemáticas Torres Gemelas colapsaron, provocando la muerte de más de 3.000 personas y miles de heridos.
Entre los nombres vinculados a la red extremista responsable del atentado surgió el de Nizar Trabelsi, un exfutbolista tunecino que estaba destinado a ser una de las grandes figuras del deporte, pero que decidió dejar el fútbol para involucrarse con Al Qaeda.
La historia de Nizar Trabelsi, el futbolista que cambió los botines por las armas
Trabelsi nació en Túnez y rápidamente se destacó en el fútbol europeo a principios de los años 90. Su carrera lo llevó a defender los colores del Fortuna Düsseldorf y del Wuppertaler SV en Alemania, donde su talento lo perfilaba como una de las grandes figuras.
Sin embargo, a los 25 años, Trabelsi tomó una decisión drástica: su vida dio un giro radical cuando se involucró en movimientos extremistas y terminó vinculado con Al Qaeda, organización responsable de varios de los ataques más notorios de las últimas décadas.
La conexión de Nizar Trabelsi con Al-Qaeda
Su primer acercamiento al terrorismo lo llevó a Afganistán, donde participó en la destrucción de los Budas de Bamiyán, un acto que conmocionó al mundo. Más tarde, estuvo implicado en un plan para atacar la base militar de Kleine-Brogel en Bélgica, un sitio estratégico donde la OTAN guarda armas nucleares.
Trabelsi fue detenido apenas dos días después del 11 de septiembre de 2001. En 2003 fue condenado por conspiración contra objetivos estadounidenses y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Años después, en 2022, un giro judicial lo absolvió.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario