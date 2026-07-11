La nueva deuda que complica a Mauro Icardi: ahora, con el fisco francés

El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración financiera de los futbolistas de elite, donde grandes ingresos conviven con obligaciones fiscales complejas en distintos países. En el universo de las estrellas internacionales, las cuestiones tributarias suelen convertirse en un verdadero galimatías burocrático, especialmente cuando existen residencias, contratos y bienes distribuidos en diferentes jurisdicciones.

Por el momento, Icardi no realizó una declaración pública sobre este nuevo reclamo. Mientras tanto, el delantero intenta mantener el foco en su recuperación deportiva y en su presente profesional, aunque nuevamente su nombre quedó asociado a una disputa que trasciende el terreno de juego.