Se hizo el sorteo para el Mundial de Rugby: cómo quedó el grupo de Los Pumas
El torneo tendrá por primera vez 24 selecciones y se jugará del 1 de octubre al 13 de noviembre en siete ciudades australianas.
El sorteo de los grupos del Mundial de rugby de Australia 2027 se llevó a cabo este miércoles 3 de diciembre en ese país. Luego de la lotería, se confirmó que Los Pumas integrarán el Grupo C de la competencia y enfrentarán a Fiyi, España y Canadá.
Cabe recordar que el fixture y las sedes serán confirmadas el 3 de febrero de 2026, mientras que este Mundial contará con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, y con la particularidad de la inclusión de la fase de octavos de final. Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
En el historial en fase de grupos de Mundiales, el conjunto albiceleste se midió en una sola oportunidad ante Fiji, con derrota por 29-8 en 1987. Por su parte, Los Pumas nunca jugaron ante España y Canadá en esta instancia.
En caso de avanzar como primeros de la zona, el equipo que dirige Felipe Contepomi jugará ante el tercero del Grupo A/E/F en octavos de final. Si avanza dicha instancia, en cuartos de final deberá enfrentarse a quien finalice primero en el Grupo D, que tiene a Irlanda como candidato. Un potencial cruce de semifinales podría ser ante el ganador del Grupo F (Inglaterra o Gales) y, sí continúan en el certamen, frente a los locales, Australia.
Diferente sería el caso si Argentina termina en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgno de la zona.
La diagramación de las llaves favorece a las dos selecciones que queden como cabeza de serie en los grupos E y F. Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos. Los cruces serán los siguientes: los ganadores de los grupos A, B, C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas el A y E.
La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional. Con el sorteo definido, ahora habrá que esperar poco menos de dos años para ver a los mejores jugadores del mundo en el máximo escenario de la competencia.
Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.
Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.
Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.
