Se hizo el sorteo para el Mundial de Rugby: cómo quedó el grupo de Los Pumas

La diagramación de las llaves favorece a las dos selecciones que queden como cabeza de serie en los grupos E y F. Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos. Los cruces serán los siguientes: los ganadores de los grupos A, B, C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas el A y E.

La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional. Con el sorteo definido, ahora habrá que esperar poco menos de dos años para ver a los mejores jugadores del mundo en el máximo escenario de la competencia.

Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.