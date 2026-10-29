"No llego ni en mil vidas": la revelación de Nico Williams sobre el gol de España ante Argentina

España ganó una final definida por detalles

El gol de Ferran Torres inclinó una final que se había mantenido sin tantos durante el tiempo reglamentario. La Roja aprovechó esa oportunidad en la prórroga y derrotó 1-0 a la Albiceleste para conquistar su segundo título mundial.

La explicación de Nico Williams volvió a poner el foco en una acción puntual de aquella definición. Para el delantero, el empujón de Molina no fue un detalle menor: resultó determinante para alcanzar la pelota y habilitar a Ferran Torres en el gol que decidió el campeonato.