"No llego ni en mil vidas": la revelación de Nico Williams sobre el gol de España ante Argentina
El delantero español recordó cómo intervino Nahuel Molina en la jugada que terminó con la asistencia para Ferran Torres en la final del Mundial 2026.
Nico Williams sorprendió con una revelación sobre el gol que le dio a España el título del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. El atacante del Athletic Bilbao recordó la acción decisiva de la final y aseguró que el contacto de Nahuel Molina Lucero fue fundamental para que pudiera intervenir en la jugada que terminó con el tanto de Ferran Torres.
El episodio ocurrió durante el segundo tiempo del alargue, cuando el encuentro disputado en Nueva York/Nueva Jersey permanecía igualado sin goles. Tras un centro al área, Williams llegó a desviar la pelota hacia atrás y Ferran Torres, que por entonces jugaba en Barcelona, apareció para definir y sellar el 1-0 que consagró al conjunto español.
Meses después de aquella definición, el delantero explicó que el empujón del defensor argentino cambió el desarrollo de la acción. “¿Sabes qué pasa? Esto es mortal. La gente no se da cuenta. Si no me llega a empujar, no llego, eh. No llego ni en mil vidas”, afirmó durante una entrevista con Futbolemotion.
El empujón de Nahuel Molina, clave para la asistencia
Williams describió el momento en el que intentaba alcanzar la pelota y recibió el contacto de Molina. Según su relato, el lateral argentino lo desplazó cuando el balón estaba cayendo, una intervención que terminó influyendo en su decisión dentro del área. “Está el balón cayendo y me empuja. Me choca así un poco, con los dos brazos”, explicó el atacante al reconstruir la jugada.
El futbolista también detalló que, antes del contacto, consideraba que no iba a llegar a la pelota en condiciones de rematar directamente al arco. Sin embargo, la acción modificó su posición y le permitió resolver de otra manera. “Cuando veía el balón, decía 'no llego'. Y, cuando me empujó, digo 'hostia'... No me da tiempo para rematar a puerta, pues la dejo ahí... Y justo estaba Fer y la metió”, relató.
España ganó una final definida por detalles
El gol de Ferran Torres inclinó una final que se había mantenido sin tantos durante el tiempo reglamentario. La Roja aprovechó esa oportunidad en la prórroga y derrotó 1-0 a la Albiceleste para conquistar su segundo título mundial.
La explicación de Nico Williams volvió a poner el foco en una acción puntual de aquella definición. Para el delantero, el empujón de Molina no fue un detalle menor: resultó determinante para alcanzar la pelota y habilitar a Ferran Torres en el gol que decidió el campeonato.
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