Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán su despedida: qué hará para llevar a Cristiano Ronaldo
El Apache tendrá su partido homenaje el 20 de diciembre en la Bombonera y anticipó la presencia de dos grandes figuras del fútbol argentino.
Carlos Tevez comenzó a revelar algunos de los nombres que estarán en su partido de despedida, que se realizará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera. El exdelantero de Boca confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán del homenaje, que reunirá a figuras que compartieron distintos momentos de su carrera profesional.
“Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró el Apache durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en el Manchester United. El exdefensor inglés también confirmó su presencia en el evento.
Aunque todavía no se difundió una nómina oficial completa, se espera que el encuentro reúna a futbolistas de distintas generaciones y compañeros que Tevez tuvo en clubes como Boca, Juventus y Manchester United, además de la Selección Argentina.
Las figuras internacionales que podrían acompañar a Tevez
Entre los nombres que aparecen como posibles invitados se encuentran Gianluigi Buffon, con quien compartió plantel en Juventus, y Edwin van der Sar, exarquero del Manchester United. También podrían participar Arturo Vidal y Patrice Evra, uno de los amigos que el argentino hizo durante su trayectoria en el fútbol europeo.
A ellos se sumarían, según las versiones que circulan, Wayne Rooney y Paul Scholes, otras dos figuras históricas del conjunto inglés. La expectativa crece por la posibilidad de reunir en el estadio Alberto J. Armando a referentes de diferentes equipos y épocas, en una jornada que tendrá como protagonista al exdelantero surgido de las inferiores del Xeneize..
¿Qué dijo Tevez sobre la posibilidad de que vaya Cristiano Ronaldo?
Uno de los grandes interrogantes pasa por Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió equipo en el Manchester United y mantiene una relación de respeto. El Apache ya había dejado en claro que quiere contar con el portugués en su despedida.
Durante una participación un streaming, cuando le preguntaron por la posibilidad de que el delantero viajara a la Argentina, respondió con una frase contundente: “A Cristiano lo voy a buscar yo”. El calendario podría favorecer esa posibilidad, ya que la participación de Ronaldo con Al Nassr terminaría el 14 de diciembre, seis días antes del homenaje. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial sobre su presencia.
Los argentinos que podrían estar en la Bombonera
La lista de posibles invitados también incluye a varios referentes de Boca. Entre ellos aparecen Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri, aunque todavía no se confirmó oficialmente su participación.
Además, Tevez podría reencontrarse con antiguos compañeros de la Selección Argentina, como Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.
La jornada también podría contar con la presencia de Franco Colapinto y Juan Martín del Potro, dos reconocidos hinchas de Boca.
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