Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán su despedida: qué hará para llevar a Cristiano Ronaldo

¿Qué dijo Tevez sobre la posibilidad de que vaya Cristiano Ronaldo?

Uno de los grandes interrogantes pasa por Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió equipo en el Manchester United y mantiene una relación de respeto. El Apache ya había dejado en claro que quiere contar con el portugués en su despedida.

Durante una participación un streaming, cuando le preguntaron por la posibilidad de que el delantero viajara a la Argentina, respondió con una frase contundente: “A Cristiano lo voy a buscar yo”. El calendario podría favorecer esa posibilidad, ya que la participación de Ronaldo con Al Nassr terminaría el 14 de diciembre, seis días antes del homenaje. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial sobre su presencia.

Riquelme habló de Tevez

Los argentinos que podrían estar en la Bombonera

La lista de posibles invitados también incluye a varios referentes de Boca. Entre ellos aparecen Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri, aunque todavía no se confirmó oficialmente su participación.

Además, Tevez podría reencontrarse con antiguos compañeros de la Selección Argentina, como Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.

La jornada también podría contar con la presencia de Franco Colapinto y Juan Martín del Potro, dos reconocidos hinchas de Boca.