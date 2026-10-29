El tierno gesto de Messi con un nene antes del partido de Inter Miami que se volvió viral

Durante su tiempo libre, el argentino permaneció en Estados Unidos y siguió de cerca la Messi Cup, el torneo juvenil Sub 16 que se disputa en las instalaciones de su club.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami?

El conjunto de Florida ya tiene asegurada su presencia en los playoffs de la MLS y afrontará sus últimos compromisos de la temporada regular con el objetivo de mejorar su posición.

El próximo desafío será ante New England Revolution, como visitante, este domingo desde las 21 de Argentina. Después, Inter Miami cerrará la fase regular el sábado 7 de noviembre, cuando reciba a Charlotte.