El tierno gesto de Messi con un nene antes del partido de Inter Miami que se volvió viral
El capitán argentino protagonizó una tierna escena durante la salida al campo de juego frente a Cincinnati, duelo que terminó en empate.
Lionel Messi volvió a mostrar su costado más cercano fuera de la competencia. Antes del empate 2-2 entre Inter Miami y FC Cincinnati por la fecha 31 de la Major League Soccer (MLS), el capitán argentino tuvo un gesto con un nene que lo acompañó durante el ingreso de los equipos al campo de juego.
En la previa del encuentro, el rosarino se agachó para hablarle al pequeño y luego accedió a sacarse una foto con él. La escena fue captada en video y se difundió en las redes sociales, donde despertó la atención de los fanáticos.
El breve intercambio dejó una imagen distinta de la habitual actividad futbolística de La Pulga y mostró la emoción de un chico que tuvo la oportunidad de estar cerca de uno de sus grandes ídolos.
Inter Miami empató sobre el final ante Cincinnati
Después del encuentro con el pequeño, el campeón del mundo volvió a concentrarse en el partido. Inter Miami igualó 2-2 ante Cincinnati en un duelo que tuvo un desenlace agitado. Cuando el equipo de Florida buscaba evitar la derrota, el brasileño Riquelme Filipe apareció a los 89 minutos y marcó el tanto que estableció el resultado definitivo con un remate colocado.
Con ese empate, Inter Miami llegó a los 56 puntos y quedó tercero en la Conferencia Este, a dos unidades de New England y a 15 del líder, Nashville SC. El encuentro también significó el regreso de Messi a la actividad después de la gala del Balón de Oro, en la que finalizó quinto en la votación.
Durante su tiempo libre, el argentino permaneció en Estados Unidos y siguió de cerca la Messi Cup, el torneo juvenil Sub 16 que se disputa en las instalaciones de su club.
¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami?
El conjunto de Florida ya tiene asegurada su presencia en los playoffs de la MLS y afrontará sus últimos compromisos de la temporada regular con el objetivo de mejorar su posición.
El próximo desafío será ante New England Revolution, como visitante, este domingo desde las 21 de Argentina. Después, Inter Miami cerrará la fase regular el sábado 7 de noviembre, cuando reciba a Charlotte.
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