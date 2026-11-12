"Debe ser jodido": la respuesta de un futbolista de Rosario Central a las críticas de los grandes
Emanuel Coronel cuestionó los comentarios sobre los supuestos beneficios arbitrales que recibe el equipo rosarino y recordó la polémica definición de la tabla anual frente al Xeneize.
Emanuel Coronel rompió el silencio sobre las críticas que recibió Rosario Central durante la temporada y defendió el lugar que consiguió el equipo en el fútbol argentino. En medio de la controversia por los supuestos beneficios arbitrales y el reconocimiento del título de la Tabla Anual de 2025, el defensor dejó una frase contundente.
"Debe ser jodido que un club como Central, del interior, esté peleando arriba con los grandes, como River, como Boca. Nosotros lo tenemos normalizado", expresó durante una entrevista con DSports Radio.
El futbolista también se refirió a los comentarios que circularon sobre las decisiones arbitrales y sostuvo que el plantel intenta mantenerse al margen de las discusiones externas. "Muchas veces nos reímos de lo que se dice, nosotros manejamos lo que hacemos dentro de la cancha y de los resultados. Lo que decidan los árbitros, lo que diga el periodismo, no tenemos mucho para aportar", agregó.
La polémica definición con Boca y el festejo que terminó en desilusión
Coronel también recordó cómo vivió el plantel la definición de la Tabla Anual, que tuvo a Rosario Central y Boca como protagonistas hasta el último momento. El defensor relató que, después de ganar su partido por 2-0, los futbolistas estaban pendientes de lo que sucedía con el Xeneize, que en ese momento empataba sin goles.
"Lo que pasó fue terrible. Terminamos el partido 2-0 y el partido de Boca iba 0-0. La gente se hacía sentir, teníamos algo de noción de lo que iba pasando. En un momento se escucha que Boca hizo un gol, pero al mismo tiempo se escucha un estallido, como un ‘bien’, desde la tribuna", contó.
La confusión provocó que los hinchas ingresaran al campo de juego para celebrar lo que creían que era la consagración. Sin embargo, la información no era correcta y la definición terminó con la desilusión del conjunto rosarino. "Nos sumamos al festejo de la gente, entraron a la cancha. La gente lo vive con una pasión terrible, es hasta un poco normal lo que pasó. Lo viven de una manera inexplicable", recordó.
Finalmente, el defensor reconoció el impacto que tuvo el desenlace en el vestuario: "En el vestuario estábamos tristes, bajoneados. Pero bueno, peleamos hasta el último segundo literalmente".
Di María, una referencia para el plantel de Rosario Central
Por último, Coronel destacó la influencia de Ángel Di María dentro del equipo y aseguró que su presencia elevó las exigencias competitivas del grupo. "No vino a descansar, todo el tiempo remarca que tenemos que ganar. Un jugador de esa magnitud genera mucho más, viene a competir, se enoja cuando perdemos y se alegra cuando ganamos. Eso contagia, nosotros solo pensamos en ganar", sostuvo.
Además, resaltó el crecimiento colectivo que experimentó Central durante las últimas temporadas: "Desde 2025 tuvimos la posibilidad de pelear todo. Somos un equipo muy competitivo, siento que estamos mejorando todo el tiempo".
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