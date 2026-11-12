"Debe ser jodido": la respuesta de un futbolista de Rosario Central a las críticas de los grandes

La confusión provocó que los hinchas ingresaran al campo de juego para celebrar lo que creían que era la consagración. Sin embargo, la información no era correcta y la definición terminó con la desilusión del conjunto rosarino. "Nos sumamos al festejo de la gente, entraron a la cancha. La gente lo vive con una pasión terrible, es hasta un poco normal lo que pasó. Lo viven de una manera inexplicable", recordó.

Finalmente, el defensor reconoció el impacto que tuvo el desenlace en el vestuario: "En el vestuario estábamos tristes, bajoneados. Pero bueno, peleamos hasta el último segundo literalmente".

Di María, una referencia para el plantel de Rosario Central

Por último, Coronel destacó la influencia de Ángel Di María dentro del equipo y aseguró que su presencia elevó las exigencias competitivas del grupo. "No vino a descansar, todo el tiempo remarca que tenemos que ganar. Un jugador de esa magnitud genera mucho más, viene a competir, se enoja cuando perdemos y se alegra cuando ganamos. Eso contagia, nosotros solo pensamos en ganar", sostuvo.

Además, resaltó el crecimiento colectivo que experimentó Central durante las últimas temporadas: "Desde 2025 tuvimos la posibilidad de pelear todo. Somos un equipo muy competitivo, siento que estamos mejorando todo el tiempo".