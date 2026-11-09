"Otros festejan por nada": la provocación de Rosario Central a Newell's tras perder el título
El Canalla publicó un compilado en sus redes sociales para reivindicar los motivos de orgullo de sus hinchas después del insólito episodio en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central decidió responder con humor e ironías a las burlas que recibió después de celebrar anticipadamente un título que finalmente quedó en manos de Boca. Este lunes, el club publicó un video en sus redes sociales que repasa distintos motivos de orgullo para sus hinchas y aprovechó la oportunidad para lanzar una fuerte chicana contra Newell's.
La publicación comenzó con una frase contundente: "Nos sobran los motivos…". A partir de allí, el compilado recuperó las imágenes del festejo que se produjo el sábado en el Gigante de Arroyito, cuando los simpatizantes y algunos futbolistas creyeron que el equipo se había consagrado campeón de la Tabla Anual 2026.
El video de Central y el mensaje contra Newell's
En las primeras escenas aparecen la invasión al campo de juego, los gritos de los hinchas y las reacciones de los jugadores, que todavía no sabían que el Xeneize podía arrebatarles el primer puesto. Después, el club incorporó estadísticas y referencias a su actualidad institucional y deportiva, entre ellas la cantidad de socios y los títulos conseguidos.
Sin embargo, el cierre fue el momento más provocador. Central incluyó un video del plantel de Newell's festejando la victoria de Boca sobre el equipo rosarino, resultado que terminó dejando al Canalla sin la posibilidad de quedarse con la tabla anual. Sobre esas imágenes apareció una frase que apuntó directamente a la Lepra: "Otros festejan por nada".
¿Cómo se le escapó el título a Rosario Central?
Boca y Argentinos Juniors comenzaron la jornada con 60 puntos, mientras que Rosario Central tenía 59. Los tres encuentros se disputaron en simultáneo y el liderazgo cambió varias veces. El Canalla llegó a colocarse en lo más alto después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Julián Fernández abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y Emanuel Coronel amplió la diferencia en el complemento.
Como Boca todavía empataba sin goles ante Defensa y Justicia y Argentinos perdía frente a Huracán, Central quedó transitoriamente como campeón. El pitazo final en Arroyito desató la celebración de los hinchas, que ingresaron al campo de juego. Pero la definición todavía no había terminado.
En La Bombonera, Enner Valencia convirtió sobre el final y le dio a Boca el triunfo por 1-0, un resultado que modificó la tabla y dejó al conjunto rosarino sin el título. La reacción de Central llegó ahora a través de las redes sociales, con un video que transformó aquel episodio incómodo en una nueva oportunidad para chicanear a su clásico rival.
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