"Otros festejan por nada": la provocación de Rosario Central a Newell's tras perder el título

Como Boca todavía empataba sin goles ante Defensa y Justicia y Argentinos perdía frente a Huracán, Central quedó transitoriamente como campeón. El pitazo final en Arroyito desató la celebración de los hinchas, que ingresaron al campo de juego. Pero la definición todavía no había terminado.

En La Bombonera, Enner Valencia convirtió sobre el final y le dio a Boca el triunfo por 1-0, un resultado que modificó la tabla y dejó al conjunto rosarino sin el título. La reacción de Central llegó ahora a través de las redes sociales, con un video que transformó aquel episodio incómodo en una nueva oportunidad para chicanear a su clásico rival.