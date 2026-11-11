La verdad detrás del audio viral de Rosario Central: el relator mostró la grabación completa
Jesús Emiliano realizó un descargo luego de que se viralizara una grabación editada que lo responsabilizaba por la invasión de los hinchas al campo de juego durante la definición del campeonato.
La definición del campeonato de la Liga dejó una escena de enorme confusión en el Gigante de Arroyito y, días después, una polémica que involucró al periodista Jesús Emiliano. Tras la viralización de un audio editado que lo señalaba como responsable del festejo anticipado de los hinchas de Rosario Central, el relator realizó un descargo y difundió la grabación original de Radio 2 para aclarar lo sucedido.
El episodio ocurrió el sábado, cuando el Canalla había conseguido una victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y esperaba una derrota de Boca para quedarse con el título. Sin embargo, el gol de Enner Valencia en el último instante del partido disputado en la Bombonera modificó el desenlace y le dio el campeonato al Xeneize.
¿Qué pasó con el audio de la transmisión de Radio 2?
En los minutos finales, mientras se aguardaba la confirmación del VAR sobre el tanto de Boca, se produjo una situación de incertidumbre en ambos estadios. En Arroyito, varios hinchas interpretaron que Central se había consagrado y comenzaron a ingresar al campo de juego para celebrar junto a los futbolistas.
En ese contexto, Jesús Emiliano, que relataba el encuentro para Radio 2, consultó a Ezequiel Casse, encargado de la cobertura del partido de Boca, sobre lo que estaba ocurriendo en la Bombonera. Durante la comunicación, Casse interpretó inicialmente que el árbitro había anulado el gol y expresó: "Lo anuló, lo anuló".
Sin embargo, según se observa en el audio completo, para ese momento los simpatizantes de Central ya habían comenzado a invadir el terreno de juego. Apenas tres segundos después, el periodista corrigió la información y confirmó que el tanto había sido convalidado.
El descargo de Jesús Emiliano tras la fake news
La polémica comenzó cuando en las redes sociales circuló una versión recortada de la transmisión que daba a entender que el anuncio de la supuesta anulación había provocado el festejo de los hinchas canallas. La grabación editada generó acusaciones contra Jesús Emiliano, quien incluso recibió amenazas a partir de la difusión del contenido.
Por ese motivo, el reconocido relator decidió publicar un video con el audio original, sin modificaciones, para reconstruir la secuencia y demostrar que la invasión del campo había comenzado antes de la frase que se le atribuía como desencadenante. De esta manera, buscó desmentir la información falsa y mostrar cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos durante una definición que tuvo un desenlace inesperado para los canallas.
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