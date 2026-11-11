La verdad detrás del audio viral de Rosario Central: el relator mostró la grabación completa

El descargo de Jesús Emiliano tras la fake news

La polémica comenzó cuando en las redes sociales circuló una versión recortada de la transmisión que daba a entender que el anuncio de la supuesta anulación había provocado el festejo de los hinchas canallas. La grabación editada generó acusaciones contra Jesús Emiliano, quien incluso recibió amenazas a partir de la difusión del contenido.

Por ese motivo, el reconocido relator decidió publicar un video con el audio original, sin modificaciones, para reconstruir la secuencia y demostrar que la invasión del campo había comenzado antes de la frase que se le atribuía como desencadenante. De esta manera, buscó desmentir la información falsa y mostrar cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos durante una definición que tuvo un desenlace inesperado para los canallas.