Debut con derrota para Diego Forlán: Uruguay cayó 3-1 ante Japón en un amistoso

La situación obligó a Uruguay a buscar nuevamente el empate, pero la reacción no llegó. Apenas unos minutos después, el ingresado Ayase Ueda aprovechó la oportunidad y convirtió el 3-1 definitivo a los 51 minutos. De esta manera, el combinado asiático terminó quedándose con el amistoso y dejó al ex Independiente con una derrota en su primera presentación como entrenador de la selección uruguaya.

La gira de Uruguay continuará en Asia

Más allá del resultado, el cuerpo técnico tendrá varios elementos para analizar durante los próximos días. El amistoso ante Japón representó el primer paso de un nuevo proceso y permitió a Forlán comenzar a trabajar sobre una selección que busca rearmarse después del cierre de la etapa anterior.

La Celeste no tendrá demasiado tiempo para descansar. El próximo compromiso de la gira será frente a Corea del Sur, el lunes en Seúl. Luego, finalizará su recorrido por Asia ante India, el martes 6 de octubre en Calcuta. El entrenador charrúa tendrá ahora dos nuevos encuentros para continuar evaluando futbolistas y ajustar el funcionamiento del equipo.