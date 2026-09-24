Debut con derrota para Diego Forlán: Uruguay cayó 3-1 ante Japón en un amistoso
La Celeste perdió en su visita a Miyagi en el primer partido de Diego Forlán como entrenador. Hubo goles de Matsuki, Hiroki Ito Ueda y Maximiliano Araújo.
Uruguay comenzó una nueva etapa con una derrota. La Celeste perdió 3-1 frente a Japón en el estadio de Miyagi Sendai, en un amistoso internacional que significó el debut de Diego Forlán como director técnico del seleccionado uruguayo. El encuentro marcó el inicio del ciclo del exfutbolista después de la salida de Marcelo Bielsa, cuyo proceso terminó luego de la eliminación temprana del equipo en la fase de grupos del Mundial.
El resultado no reflejó completamente el desarrollo de un partido que la Celeste logró equilibrar durante buena parte del trámite. El equipo nipón se puso en ventaja durante el primer tiempo, pero la selección sudamericana consiguió reaccionar y alcanzó el empate antes del descanso. Cuando parecía que ambos equipos iban a repartir los puntos, el conjunto local aprovechó los minutos finales y terminó consiguiendo una diferencia que Uruguay ya no pudo descontar.
Forlán utilizó ante Japón una formación integrada por Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. Durante el partido ingresaron José María Giménez, Joaquín Piquerez, Rodrigo Zalazar, Facundo Bernal, Facundo Pellistri y Giorgian de Arrascaeta.
Japón golpeó sobre el final y arruinó el estreno de Forlán
Japón comenzó mejor y encontró rápidamente la ventaja. A los 11 minutos del primer tiempo, Kuryu Matsuki apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al seleccionado dirigido por Hajime Moriyasu. Uruguay tuvo que trabajar para recuperar el control del encuentro y consiguió encontrar el empate antes del entretiempo. A los 42 minutos, Maximiliano Araújo convirtió para establecer el 1-1 y permitir que la Celeste llegara al descanso con un resultado que dejaba todo abierto para la segunda parte.
Durante el complemento, ambos equipos tuvieron momentos para intentar quedarse con el partido. Uruguay buscó sostener la igualdad y Forlán realizó modificaciones para darle aire al equipo. Sin embargo, el conjunto japonés tuvo un cierre mucho más efectivo. En el tiempo agregado, Hiroki Ito volvió a poner arriba al dueño de casa cuando transcurrían 47 minutos de la segunda etapa.
La situación obligó a Uruguay a buscar nuevamente el empate, pero la reacción no llegó. Apenas unos minutos después, el ingresado Ayase Ueda aprovechó la oportunidad y convirtió el 3-1 definitivo a los 51 minutos. De esta manera, el combinado asiático terminó quedándose con el amistoso y dejó al ex Independiente con una derrota en su primera presentación como entrenador de la selección uruguaya.
La gira de Uruguay continuará en Asia
Más allá del resultado, el cuerpo técnico tendrá varios elementos para analizar durante los próximos días. El amistoso ante Japón representó el primer paso de un nuevo proceso y permitió a Forlán comenzar a trabajar sobre una selección que busca rearmarse después del cierre de la etapa anterior.
La Celeste no tendrá demasiado tiempo para descansar. El próximo compromiso de la gira será frente a Corea del Sur, el lunes en Seúl. Luego, finalizará su recorrido por Asia ante India, el martes 6 de octubre en Calcuta. El entrenador charrúa tendrá ahora dos nuevos encuentros para continuar evaluando futbolistas y ajustar el funcionamiento del equipo.
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