Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 16:45, Defensa y Justicia y Belgrano se enfrentarán en el Estadio Norberto Tomaghello por la séptima fecha del Torneo Clausura. El "Halcón", que viene de un empate agónico, buscará quedarse con los tres puntos en casa, mientras que el "Pirata" intentará dejar atrás la dura derrota sufrida en la jornada anterior.
El conjunto de Florencio Varela atraviesa un inicio de semestre muy positivo, con una sola derrota en lo que va del torneo. A pesar de haber dejado escapar la victoria en el último minuto frente a Barracas Central, Defensa y Justicia se mantiene en la parte alta de la tabla, con serias aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.
Por su parte, Belgrano llega a este encuentro tras una contundente derrota 3-0 ante Central Córdoba, que cortó una racha de cuatro partidos invicto. A pesar de este traspié, el equipo cordobés ha tenido una buena campaña y espera recuperarse en su visita a Buenos Aires. El técnico Ricardo Zielinski no podrá contar con Lisandro López, quien fue expulsado en el partido anterior.
Formaciones del duelo
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
