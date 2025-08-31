Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup: resultado en vivo

Curiosamente, ambos equipos apenas se enfrentaron una vez en toda su historia: el 17 de abril de 2022, Inter Miami ganó 1-0 como visitante con gol de Robbie Robinson. Desde entonces, no coincidieron ni en temporada regular de la MLS ni en torneos internacionales. El equipo local, Seattle Sounders, será anfitrión por haber llegado mejor posicionado en el ranking de la competencia, y recibirá a las Garzas en un estadio con capacidad para 72.000 espectadores.