Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup: resultado en vivo
Las Garzas defienden su título ante los Sounders con Lionel Messi como gran figura, buscando seguir agrandando su leyenda como el futbolista más ganador de la historia.
La Leagues Cup 2025 llegó a su definición y este domingo se jugará la gran final entre Inter Miami y Seattle Sounders en el Lumen Field Stadium de Washington, desde las 21:00. Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, buscarán defender el título obtenido la temporada pasada, mientras que Lionel Messi intentará aumentar su récord de trofeos y seguir consolidándose como el jugador más ganador de la historia.
Curiosamente, ambos equipos apenas se enfrentaron una vez en toda su historia: el 17 de abril de 2022, Inter Miami ganó 1-0 como visitante con gol de Robbie Robinson. Desde entonces, no coincidieron ni en temporada regular de la MLS ni en torneos internacionales. El equipo local, Seattle Sounders, será anfitrión por haber llegado mejor posicionado en el ranking de la competencia, y recibirá a las Garzas en un estadio con capacidad para 72.000 espectadores.
Los goles de la final de la Leagues Cup
El 1-0 de Seattle:
Camino a la final de la Leagues Cup 2025
-
Inter Miami llegó tras vencer a Orlando City 3-1 en semifinales (dos goles de Messi y uno de Telasco Segovia), y antes había eliminado a Tigres, Pumas, Necaxa y Atlas.
Seattle Sounders, liderados por Pedro De La Vega, vencieron a Los Ángeles Galaxy 2-0, eliminaron a Puebla en penales tras un 0-0, y superaron a Tijuana, Santos Laguna y Cruz Azul en rondas anteriores.
Probables formaciones del encuentro entre Inter Miami y Seattle Sounders
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira; Pedro De la Vega, Paul Rothrock; Alex Roldán, Obed Vargas, Jackson Ragen; Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.
Otros datos de la final de la Leagues Cup
-
Hora: 21:00
TV: Apple TV
Estadio: Lumen Field, Washington
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario