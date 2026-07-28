San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

En la vereda opuesta, el conjunto mendocino atraviesa una realidad completamente distinta. El Lobo cuyano comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 sobre Central Córdoba, resultado que le permitió iniciar el semestre con optimismo y reforzar su ilusión de mantenerse en la máxima categoría. El único gol de aquel encuentro fue convertido por Agustín Módica, quien le dio tres puntos muy valiosos a un equipo que sabe que deberá sostener una campaña sólida para cumplir su principal objetivo de la temporada: conservar la categoría.