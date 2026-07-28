San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Mientras el Ciclón necesita recuperarse de dos derrotas consecutivas, la visita intentará sostener el buen comienzo que tuvo en el campeonato.
San Lorenzo afrontará este martes un partido determinante para comenzar a revertir el difícil momento que atraviesa en el arranque del segundo semestre. Desde las 19 recibirá a Gimnasia de Mendoza en el estadio Pedro Bidegain por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, con la obligación de conseguir su primera victoria oficial desde la reanudación de la competencia.
El conjunto azulgrana no tuvo el comienzo esperado bajo la conducción de Néstor Gorosito. En apenas dos compromisos oficiales acumuló dos resultados negativos que generaron preocupación entre los hinchas y aumentaron la presión sobre un plantel que además sufrió varias bajas y debió incorporar numerosos juveniles para completar la nómina.
La primera decepción llegó en la Copa Argentina. San Lorenzo igualó 1-1 frente a Deportivo Riestra durante el tiempo reglamentario, pero luego quedó eliminado al perder 5-4 en la definición por penales, despidiéndose tempranamente de una competencia que aparecía como uno de los grandes objetivos de la temporada. Pocos días después tampoco pudo recuperarse en el debut ya que en condición de visitante cayó por 1-0 frente a Lanús.
Con ese panorama, este compromiso adquiere una importancia especial. El Ciclón necesita sumar de a tres para cortar la racha negativa, recuperar confianza y ofrecer una respuesta futbolística ante su público en el Nuevo Gasómetro.
En la vereda opuesta, el conjunto mendocino atraviesa una realidad completamente distinta. El Lobo cuyano comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 sobre Central Córdoba, resultado que le permitió iniciar el semestre con optimismo y reforzar su ilusión de mantenerse en la máxima categoría. El único gol de aquel encuentro fue convertido por Agustín Módica, quien le dio tres puntos muy valiosos a un equipo que sabe que deberá sostener una campaña sólida para cumplir su principal objetivo de la temporada: conservar la categoría.
El local buscará dejar atrás un arranque preocupante y regalarle la primera alegría a sus hinchas en el semestre, mientras que la visita intentará confirmar el buen inicio de torneo y seguir acumulando puntos fundamentales en su lucha por la permanencia en la Primera División.
San Lorenzo vs. Gimnasia (M), por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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