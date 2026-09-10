Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Defensa viene de caer ante Lanús.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza atraviesa un gran momento y es el líder de la zona, con 16 unidades. El conjunto mendocino acumula cuatro partidos sin perder y viene de empatar 2-2 ante Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie. Antes había conseguido tres victorias consecutivas: 3-1 ante Talleres, 3-2 frente a Gimnasia de La Plata y 3-0 contra Independiente, resultados que le permitieron trepar hasta lo más alto de la tabla.