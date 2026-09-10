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Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Lobo" mendocino visita Florencio Varela con el objetivo de defender la punta de la Zona A, mientras que Defensa y Justicia buscará recuperarse de la derrota ante Lanús y volver al triunfo. Los detalles en la nota.

Gimnasia es el líder de la Zona A. 

Gimnasia es el líder de la Zona A. 

Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza juegan este viernes, desde las 19:15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, será arbitrado por Jorge Baliño y contará con Adrián Franklin en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El "Halcón" llega al compromiso en la cuarta posición, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo de Florencio Varela había conseguido dos triunfos consecutivos ante Belgrano y Platense, pero el último fin de semana cayó 1-0 frente a Lanús como visitante, por lo que buscará recuperarse y volver a sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.

Defensa viene de caer ante Lanús.

Defensa viene de caer ante Lanús.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza atraviesa un gran momento y es el líder de la zona, con 16 unidades. El conjunto mendocino acumula cuatro partidos sin perder y viene de empatar 2-2 ante Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie. Antes había conseguido tres victorias consecutivas: 3-1 ante Talleres, 3-2 frente a Gimnasia de La Plata y 3-0 contra Independiente, resultados que le permitieron trepar hasta lo más alto de la tabla.

Formaciones de Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
  • Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini DT: Darío Franco.

Horario y televisación

  • Hora: 19:15.
  • Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • TV: TNT Sports.

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