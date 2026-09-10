Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" mendocino visita Florencio Varela con el objetivo de defender la punta de la Zona A, mientras que Defensa y Justicia buscará recuperarse de la derrota ante Lanús y volver al triunfo. Los detalles en la nota.
Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza juegan este viernes, desde las 19:15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, será arbitrado por Jorge Baliño y contará con Adrián Franklin en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El "Halcón" llega al compromiso en la cuarta posición, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo de Florencio Varela había conseguido dos triunfos consecutivos ante Belgrano y Platense, pero el último fin de semana cayó 1-0 frente a Lanús como visitante, por lo que buscará recuperarse y volver a sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza atraviesa un gran momento y es el líder de la zona, con 16 unidades. El conjunto mendocino acumula cuatro partidos sin perder y viene de empatar 2-2 ante Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie. Antes había conseguido tres victorias consecutivas: 3-1 ante Talleres, 3-2 frente a Gimnasia de La Plata y 3-0 contra Independiente, resultados que le permitieron trepar hasta lo más alto de la tabla.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini DT: Darío Franco.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
- Árbitro: Jorge Baliño.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports.
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