Defensa y Justicia vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Halcón, dirigido por Mariano Soso, sufrió un duro golpe en la fecha anterior al ser goleado 3 a 0 por Unión en Santa Fe, resultado que lo hizo descender de la cima. Ese tropiezo lo dejó al borde de salir de la zona de playoffs, con apenas un punto de ventaja sobre sus perseguidores y una diferencia de gol desfavorable. Para colmo, no podrá contar con su principal referencia ofensiva, Juan Miritello, quien fue sancionado con un mes de suspensión por doping. Sin embargo, el conjunto de Varela conserva la base futbolística que lo llevó a ser protagonista durante todo el semestre y confía en hacer valer su localía.