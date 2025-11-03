Defensa y Justicia vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Halcón, que perdió la punta, quiere reaccionar en casa ante un Globo en crisis que necesita un triunfo urgente.
Defensa y Justicia y Huracán se medirán este lunes desde las 16:45 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El encuentro llega en un momento decisivo para ambos: el equipo de Florencio Varela busca recuperar terreno tras ceder el liderazgo, mientras que el Globo está obligado a ganar si quiere mantenerse con posibilidades de clasificación en una Zona A muy apretada.
El Halcón, dirigido por Mariano Soso, sufrió un duro golpe en la fecha anterior al ser goleado 3 a 0 por Unión en Santa Fe, resultado que lo hizo descender de la cima. Ese tropiezo lo dejó al borde de salir de la zona de playoffs, con apenas un punto de ventaja sobre sus perseguidores y una diferencia de gol desfavorable. Para colmo, no podrá contar con su principal referencia ofensiva, Juan Miritello, quien fue sancionado con un mes de suspensión por doping. Sin embargo, el conjunto de Varela conserva la base futbolística que lo llevó a ser protagonista durante todo el semestre y confía en hacer valer su localía.
Del otro lado, Huracán llega sumido en una crisis deportiva. Después de haber sido subcampeón en el Torneo Apertura, el equipo de Parque Patricios perdió consistencia y atraviesa una racha preocupante: apenas un triunfo en los últimos ocho partidos y solo dos goles convertidos. La eliminación ante Once Caldas en la Copa Sudamericana acentuó el mal momento, generando tensión entre los hinchas y el plantel. El arquero y referente Galíndez reconoció que el grupo necesita un triunfo que devuelva la confianza, tanto por la clasificación como por lo anímico.
En una Zona A extremadamente competitiva, ambos equipos se juegan mucho. El local intentará retomar su estilo dinámico y presionante para volver al lote de arriba, mientras que la visita necesita romper su sequía ofensiva y demostrar que aún puede competir. Será un choque con mucho en juego, donde los tres puntos pueden significar el despegue o el adiós definitivo a las aspiraciones de playoffs.
Defensa y Justicia vs. Huracán: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
- Huracán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Darío Kudelka.
Defensa y Justicia vs. Huracán: otros datos
- Hora: 16:45.
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- TV: ESPN Premium.
