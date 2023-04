Defensa y Justicia 0 vs Millonarios 3 por Copa Sudamericana: minuto a minuto

Después de realizar un buen primer tiempo, en el que se repartieron el control del balón con los bogotanos por los estilos similares que desarrollan ambos equipos, los dirigidos por Julio Vaccari se llevaron todo en menos de un cuarto de hora, ya que señalaron sus tres goles entre los 15 y los 28 minutos del complemento.

En ese breve lapso se "destapó" el goleador de 30 años al que se le venía negando la red rival, Leonardo Castro, que por una mano dentro del área verificada en el VAR sobre el cuarto de hora de la segunda etapa por el árbitro chileno Piero Maza puso el primer tanto de tiro penal, y apenas 10 minutos después señaló el segundo con una gran acción individual. Y acto seguido, apenas tres minutos más tarde apareció el capitán azul, David "Mac Allister" Silva para señalar el tercer tanto, que también fue convalidado a instancias del VAR por una presunta posición adelantada del goleador.

Las tres conquistas terminaron por impactar en el ánimo de los de Florencio Varela, que empezaron el partido con la prosapia del ser el último equipo argentino en lograr dos títulos internacionales. Es que el "Halcón" tuvo un 2021 brillante en el que no solamente se quedó con la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, sino que después se dio el lujo de ganar también la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Libertadores, Palmeiras, y en Brasil.

Pero en la noche de este martes en Colombia no hubo historia que valga para los argentinos, que sucumbieron claramente ante Millonarios por lo hecho, o mejor dicho por lo "no hecho" en el segundo tiempo, cuando el mejor fútbol y la contundencia de su rival le devolvió en el espejo de juego que proponen el local Alberto Gamero y Vaccari, el reflejo de una imagen que no querían ver. Y esta derrota es significativa además por lo abultada, teniendo en cuenta que la fase de grupos solamente otorga un lugar para los octavos de final, lo que significa que es obligatorio ganar la zona, aunque después los segundos puedan jugar una eliminatoria con los terceros de esta misma instancia que lleguen de Libertadores.

Por lo pronto este Grupo F completará su primera fecha en Brasil este miércoles, desde las 21, cuando América Mineiro reciba a Peñarol, de Uruguay.

Síntesis de Millonarios - Defensa y Justicia

Millonarios:

Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinas, Juan Pablo Vargas y Jorge Arias; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Silva y Oscar Cortés; Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

Defensa y Justicia:

Luis Unsain; Agustín Sant'Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez, David Barbona y Gabriel Alanís; Santiago Solari; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Goles en el segundo tiempo: 15m. y 25m. Castro (el primero de penal) (M) y 28m. Silva (M).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Edwin Mosquera por López (D); Tomás Escalante por Alanis (D) y Gastón Togni por Solari (D); 28m. Malatini por Colombo (D) y Miritello por Fernández (D), 34m. lUIS Carlos Ruiz por Castro (M) y Juan Carlos Pereyra por Vásquez (M), 42m. Stiven Vega por Cataño (M) y Yuber Quiñones por Silva (M) y 45m. Edgar Guerra por Cortés (M).

Amonestados: Giraldo, Arias y Castro (M). López. Solari y Soto (D).

Cancha: Estadio Nemesio Camacho, El Campín (Bogotá). - Árbitro: Piero Maza (Chile).