Juan Martín Del Potro jugará un partido a fin de año en Buenos Aires: "Ojalá que sea con..."

"Desde que jugué mi último partido en Buenos Aires, siempre sentí que ese no iba a ser el final de mi carrera. Siento que aún tengo algo guardado. Este será el último desafío que tanto busqué", expresó Del Potro sobre esta iniciativa que se está llevando adelante y que genera muchas expectativas puertas adentro.

Qué dijo Juan Martín Del Potro sobre el posible rival

"Ojalá que sea con una persona que es muy especial para mí", se ilusionó Del Potro. Se buscó a Novak Djokovic, y él sería el rival de este Last Dance (aunque si todo va bien, seguramente no será el último), pero aún no se confirma porque faltan cerrar detalles para asegurar su presencia. Sea como fuere, faltan tres meses para este partido y todo puede cambiar, menos las ganas del ex N° 3 del mundo de 35 años, quien se muere por volver a jugar.

Polémica en el tenis argentino: el conflicto entre Coria y Zeballos

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de Copa Davis, quedó en el ojo de la controversia tras las declaraciones de Horacio Zeballos, quien expresó su malestar con el entrenador y declinó la convocatoria para la próxima competencia en la que Argentina integra el Grupo D junto a Gran Bretaña, Finlandia y Canadá.

"Lamentablemente, mi relación con Guille Coria no es la mejor, no es buena, directamente, y por eso no voy a estar disponible para jugar la fase de Grupos. Lo que sucede es que yo sentiría que nuestros roces, la mala relación que tenemos en este momento, no le haría ningún bien ni a mí ni al equipo, por lo que no sumaría nada. Y en este momento en mi carrera prefiero darle prioridad a las cosas que sí me hacen bien. Una de ellas es mi familia, por supuesto", afirmó Zeballos en diálogo con Infobae.

"El Mago" Coria, conocido por su postura conciliadora, intentó poner fin a la polémica, aclarando que su intención nunca fue generar conflictos, sino simplemente seguir el procedimiento habitual de contacto con los jugadores para conocer su disponibilidad.

"Lo primero que quiero aclarar es que, de mi parte, no hay ningún problema personal con Horacio (Zeballos), por eso es que me da mucha pena leer eso de su parte. Pero, creo haber aprendido de los errores del pasado y no voy a abrir esa puerta, porque sé que esas cosas le causan mucho daño al tenis argentino", argumentó el Mago.